Hayat kurtarmak için yarışan Ambulans şoförleri birbirleriyle yarıştı
|04 Aralık 2019 15:50
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Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında Ambulans Güvenli Sürüş Teknikleri yarışı gerçekleştirildi. Sivas 4 Eylül stadyumu otoparkı alanında gerçekleştirilen yarışlara 12 ambulans şoförü katıldı. Nefes kesen yarışlarda ambulans sürücülerinin slalom; duruş mesafelerini ayarlama, ambulansa hakimiyet ve ambulansın kış şartlarında zincirini takabilme gibi zamana karşı parkurlarda mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışma havadan da görüntülendi. Yarış sonunda derece yapan sürücülere il sağlık müdürlüğü tarafından ödülleri verilecek.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Rüstem Hasbek, yaptığı
açıklamada 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan tüm personelin haftasını
kutlayarak şunları söyledi:
"1-7 Aralık Haftası her yıl 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yılın özelinde ülkemizde 1994 yılında kurulan 112 Acil Servisimizin 25. yaşını kutluyoruz. Bu vesileyle de 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan tüm personelimizin haftasını kutluyoruz. Bizim personelimize ambulans şoförü veya ambulans kullanacak personelimize verdiğimizi bir eğitim bir modül var. Ambulans sürüş teknikleri eğitimi. Orada da ambulansı kullanmada slalom; duruş mesafelerini ayarlama, ambulansa hakimiyet, ambulansın kış şartlarında zincirini takabilme gibi çeşitli parametreleri var. O parametrede jüri arkadaşlar şu an için değerlendiriyorlar. Yarışma sonunda da hafta sonu ödülleri verilecek."
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