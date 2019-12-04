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Acun Ilıcalı: Fox TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Sofrada' programının, kendi kanalı TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu iddia ederek, bu emek ve fikir hırsızlığına karşı Fox TV'ye dava açtı.
 04 Aralık 2019 16:07
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Acun Ilıcalı: Fox TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti

Ilıcalı, "Taklidinin yapılmaması için dünya kadar para ödedik; malımı çal, fikrimi çalma" dedi.

Işık Üniversitesi, Fox TV'nin Sofrada programının formatını TV8'deki Yemekteyiz'den çaldığına yönelik bir bilirkişi raporu hazırladı. Gelişmelerle ilgili olarak konuşan Acun Ilıcalı, "Fox TV avukatları, uzlaşmak için üç kez avukatım Hakan Öncel'le görüştü, en son para teklif ettiler, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok" dedi.

İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı; programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu. İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Bilirkişi raporu, Ilıcalı'nın haklı olduğu yönünde bir rapor ortaya koydu.

"Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için" Günaydın'ın haberine göre; Acun Ilıcalı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Belge, Fox TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok.

Fox TV'nin formatta çalıntı yaptığı belgelenmiş oldu. Biz yüz binlerce dolar ödeyerek programın formatını ITV'den aldık. Dünya kadar para ödedik taklidinin yapılmaması için.Fakat Fox TV bizim programın aynısını yayınlıyor.

Bununla ilgili yetkililerle de görüştüm, uyardım onları. Bilirkişi raporu da aynen bunları söylüyor. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV'nin avukatları benim avukatıma para teklifinde bulundu, kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok. Hatta malımı çal, fikrimi çalma."

İşte Işık Üniversitesi'nin bilirkişi raporundan detaylar

IŞIK Üniversitesi'nden akademisyen Emrah Dönmez tarafından hazırlanan raporun detayları:

TV8'deki 'Yemekteyiz' ve Fox TV'deki 'Sofrada' programlarında yemeklerin sırayla gelmesi, konuklar tarafından değerlendirilmesi, sunum sırası aynıdır.

İki programın yayın akışları büyük ölçüde birbirine benziyor. Program aynı düzende akıyor. Eve geliniyor, yarışmacı tanıtılıyor, alışveriş yapılıyor, yemek hazırlanıyor, konuklar sırayla geliyor, servis başlıyor, değerlendirme yapılıyor. Ardından günün yarışmacısı puanlanıyor, program kapanıyor. Küçük farklılıklar bütünü etkilemez.

Programların çekim teknikleri, aktüel kamera ve ışık kullanımı benzer. Ekran grafikleri farklı görünse bile kullanım amaçları aynı. Format gereği iki programın da büyük bölümü yarışmacının evinde geçiyor. İkisi de fly cam ile şehir çekimleri ile başlıyor. İkisinde de market alışverişleri dış ses yardımıyla yapılıyor. 'Birazdan' ve 'Az Sonra' kısımları isimleri dışında farklılık göstermiyor. Kurgusal düzeyde iki program da birbirinin aynıdır.

İki yarışmada da dış ses tarafından sunucu anons ediliyor. Sunucular haftanın ilk günü kimin yarışacağını söylüyor ve eve gidiyorlar. Her iki yarışmada da yarışmacılar, menülerini açıkladıkları sırada ekranda menünün görüntüsüne yer veriliyor. Oturma düzenleri de aynı. İkisinde de altı kişi masada oturuyor. Sunucu ve günün yarışmacısı yan yana masanın başında yer alıyor.
Memurlar.Net
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