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Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık

MHP Lideri Devlet Bahçeli: 24 Eylül 2018'de verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini beklemeye aldık
 04 Aralık 2019 16:31
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Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık

MHP Lideri Devlet Bahçeli: '24 Eylül 2018'de verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini beklemeye aldık.'

'Bu kararı Cumhur İttifakı'nda tezat ve terslik yaşanmaması için aldık.'
Memurlar.Net
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