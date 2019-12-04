Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık
MHP Lideri Devlet Bahçeli: 24 Eylül 2018'de verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini beklemeye aldık
|04 Aralık 2019 16:31
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