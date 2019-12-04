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'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye

İnternetten sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi
 04 Aralık 2019 16:47
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'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye

İnternet üzerinden faaliyet yürüten ve "Çiftlik Bank" benzeri sistemle üyelerinden para topladığı iddiasıyla haklarında dava açılan, Kayseri merkezli Anadolu Farm firması yöneticisi İsa Karademir'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar İsa Karademir, Emre Kılıç, Yusuf Özkan ve İbrahim Kartal ile bazı mağdur müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki F.Ş. ifadesinde, sanık Karademir'in banka hesabına 55 bin lira yatırdığını iddia ederek, "Tarafıma iki parça halinde 8 bin lira ödeme yapıldı. Bir yıl içinde 100 bin lira civarında ödeme yapılacağı söylendi. Mağduriyetim giderilmedi, şikayetçiyim." dedi.

Müştekilerden Y.Ş. ise firmaya 40 bin lira yatırdığını, parasını alamadığı için mağdur olduğu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme savcısı da ara mütalaasında 4 sanığın da tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanıklardan İsa Karademir, kimseyi arayıp ne kadar kar edeceği yönünde vaatte bulunmadığını öne sürdü.

Topladığı paralarla yatırım yaptığını iddia eden Karademir, "Üyelere, yatırılacak parayla ilgili önce 20 bin, sonra 50 bin lira limit koydum. Dolandırma amacım olsaydı bu limiti koymazdım. Çiftlik Bank bizimle benzerlik gösteren bir yapı. Bizden bir ay öncesinde buraya operasyon yapıldı. Eğer amacım dolandırmak olsaydı kaçardım. Kaçmadım, işimin başında durdum." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan Kartal ise üniversite son sınıftayken ailesine yardım etmek düşüncesiyle firmada işi başladığını anlatarak, "İsa Bey hesap açmamı istedi. Bu hataydı. Mağdurum, tahliye ve beraatimi istiyorum." dedi.

Suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklar Kılıç ve Özkan da uzun süreli tutuklulukları nedeniyle mağdur olduklarını dile getirerek, tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Karademir'in tutukluluğunun devamına, sanıklar Kılıç, Özkan ve Kartal'ın ise tahliyesine karar verdi.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Ocak 2020'ye erteledi.

- Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, İsa Karademir'in örgüt lideri, 4 kişinin de yönetici olarak yer aldığı iddianamede, 41 sanıkla ilgili iddialara yer veriliyor. 195 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, 41 sanık hakkında "suç işlemek için örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "banka ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çeşitli cezalar isteniyor.

İddianamede, örgüt lideri olarak yer alan sanık Karademir hakkında, bu suçlardan bin 560 ila 3 bin 900 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulduğu belirtilen firma hakkında Ticaret Bakanlığı da inceleme başlatmış, firmanın banka hesaplarına bloke konulmuştu. Soruşturma kapsamında daha önce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında Anadolu Farm yöneticisi İsa Karademir'in de bulunduğu 7 firma yöneticisi ve çalışanı tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı
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