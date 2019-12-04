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Burak Yılmaz'a 'çakar lamba' soruşturması

Emniyet Genel Müdürlüğü: Soz konusu kişinin, Icisleri Bakanlıgınca yayımlanan ısıklı uyarı isaretlerine ait usul ve esaslar cercevesinde herhangi bir cakar kullanım hakkı soz konusu olmadıgı, ayrıca aracın tepe bolgesinde kullanıldıgı degerlendirilen ısıklı uyarı sisteminin baska bir kisinin koruma kararından kaynaklı olarak bu aracta bulunduruldugu tespit edildi
 04 Aralık 2019 17:10
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Burak Yılmaz'a 'çakar lamba' soruşturması

Emniyet Genel Müdürlüğünden, bir futbolcunun aracında çakar lamba kullandığına dair haberler üzerine yapılan açıklamada, bu futbolcunun böyle bir hakka sahip olmadığı ve aracın tepe bolgesinde bulunan ışıklı uyarı sistemiyle ilgili hukuki ve idari islemlerin baslatıldığı bildirildi.

Açıklamada, trafik guvenligini tehlikeye atan ve vatandasların nezdinde ciddi sıkıntılara neden olan, kamuoyunda "cakar" olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ısıklı sistemin kullanımının engellenmesi amacıyla gecis ustunlugune sahip araclar ile bunların kullanabilecekleri sesli ve ısıklı sistemlerin ne olacagına iliskin usul ve esasların, Icisleri Bakanlıgınca 1 Kasım'da yururluge konulduğu anımsatıldı.

Usul ve esaslar dogrultusunda, uygulama oncesinde yaklasık 12 bin aracta bulunan ısıklı uyarı isaretlerinin, 2 bin 600 seviyesine indirildiği aktarıldı.

Yogun trafik denetimleri sonucunda, sesli ve ısıklı uyarı isaretlerinin yetkisiz ve usulsuz kullanımıyla ilgili olarak, 1 Kasım 2019'dan bugune kadar 54 ilde 928 arac sahibine ve surucusune cezai islem uygulanarak, aracların uygun hale getirilmesinin saglandığı bilgisi verildi.

- "Hukuki ve idari islemler baslatıldı"

Basında yer alan, bir futbolcunun aracında cakar lamba kullandıgına dair haberlerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soz konusu kişinin, Icisleri Bakanlıgınca yayımlanan ısıklı uyarı isaretlerine ait usul ve esaslar cercevesinde, herhangi bir cakar kullanım hakkı soz konusu olmadıgı, ayrıca aracın tepe bolgesinde kullanıldıgı degerlendirilen ısıklı uyarı sisteminin baska bir kisinin koruma kararından kaynaklı olarak bu aracta bulunduruldugu tespit edilmistir. Bu tespit dogrultusunda hem kullanma hakkı olup ilgili kisinin uzerine bu kaydı verene hem de kullanan kişiye gerekli hukuki ve idari islemler baslatılmıstır.

Uygulamanın basladıgı gunden itibaren duyarlılıkları ile bizlere destek veren basta vatandaslarımız olmak uzere, basın yayın organlarımıza ayrıca tesekkur ediyoruz. Basın yayın organlarımızda yer alan bu konudaki haberler, titizlikle irdelenmekte ve gerekli calısmalar yapılmaktadır. Kolluk birimlerimizce trafikte yetkisiz cakar kullanımına asla izin verilmemekte olup, yayımlanan usul ve esaslar dısında hic kimseye musamaha gosterilmemektedir. Uygulamalarımıza, kararlılıkla ve titizlikle devam edilecek, aykırı davrananlara gerekli yasal islemler yapılacaktır."

Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Anadolu Ajansı
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