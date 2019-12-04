1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 04 Aralık 2019 17:19
Yazdır
Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 5,7330 5,7340 5,7400 5,7410
Avro 6,3500 6,3510 6,3770 6,3780
Sterlin 7,4340 7,4710 7,4950 7,5330
İsviçre Frangı 5,7880 5,8170 5,7980 5,8270
ANKARA
ABD Doları 5,7100 5,7700 5,7100 5,7700
Avro 6,3200 6,3900 6,3200 6,3900
Sterlin 7,3680 7,5300 7,4130 7,5600
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü yükselişle tamamladı
04 Aralık 2019 18:23		 Altında gün sonu fiyatları
04 Aralık 2019 17:38
Çeyrek altın ne kadar?
04 Aralık 2019 12:42		 Gün ortası döviz fiyatları
04 Aralık 2019 12:16
Gram altın 274 lira seviyelerinde
04 Aralık 2019 11:06		 Borsa güne yükselişle başladı
04 Aralık 2019 10:10
Güne başlarken döviz fiyatları
04 Aralık 2019 09:41		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
03 Aralık 2019 18:34
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
03 Aralık 2019 17:35		 Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
03 Aralık 2019 17:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Emekliye 5 aylık zam ve fark
YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
Borcu nedeniyle Ankapark'ın elektriği kesildi
Erdoğan'ın sözleri iki ili karşı karşıya getirdi
Tütün mamullerinde düz paket uygulaması yarın başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal deney 2
fregoli sendromu-binbir surat sendromu 4
Adalet bakaninin adaletsizlikten şikayet etmesi 4
winter is coming 2
dertlinin söylediğini deli söylemez 1
Pusat 3
06.12.2019 fenerbahce vs gençlerbirliği maci 1
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 4
15 temmuz 2016 1
Fatih altayli'nin canli yayını terketmesi 2
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam