Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|04 Aralık 2019 17:19
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7330
|5,7340
|5,7400
|5,7410
|Avro
|6,3500
|6,3510
|6,3770
|6,3780
|Sterlin
|7,4340
|7,4710
|7,4950
|7,5330
|İsviçre Frangı
|5,7880
|5,8170
|5,7980
|5,8270
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7100
|5,7700
|5,7100
|5,7700
|Avro
|6,3200
|6,3900
|6,3200
|6,3900
|Sterlin
|7,3680
|7,5300
|7,4130
|7,5600
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