Ekrem Coşkun'dan net açıklama

EKREM COŞKUN'DAN NET AÇIKLAMA!

Bizi diğer ucuz et dönercilerle karıştırmayın.

Biz kaliteli et döneri uygun fiyata ve Türkiye'nin en önemli içecek markalarının ürünlerini market fiyatlarının da altında satıyoruz.

Ekrem Coşkun Döner olarak dönerlerimizi % 90 yaprak şeklinde açılmış dana eti ve % 10 yaprak şeklinde açılmış Kavram yağı ( Kilo fiyatı: 25 - 30 TL/kg ) olacak şekilde hazırlayarak sizlere sunmaktayız. Fiyatı 25-30 TL olan kavram yağının sabun sektöründe kullanılmasının mümkün olmadığını sizlere bildirmek isteriz.

Neden kavram yağı kullanıyoruz...

Dönerlerimizde kullanmış olduğumuz kavram yağı piyasada söylendiği gibi sabun sanayiinde kullanılan yağlardan değildir. Sabun sanayiinde, kesimhanelerde atık olarak çıkan yağlar ve rendering tesislerinden çıkan yağlar kullanılmaktadır.

Kavram yağı, 350-400 kg ağırlığındaki bir danadan ortalama sadece 5 kg çıkan bir yağdır. Et yağı olarak da isimlendirilir. Özellikle sucuk ve köfte gibi ürünlerde aktif olarak kullanılan bir üründür. Dönerlerimizde kavram yağını tercih etmemizin nedenlerinden biri, yeni neslin ve özellikle bayanların kokuya karşı aşırı hassasiyetini dikkate alarak karşılamak amaçlıdır. Kuzu döş ve kuzu kuyruk yağından gelen kokunun önüne geçebilmek adına ürünlerimizde kavram yağı kullanmaktayız. Diğer bir nedeni ise kavram yağının donma süresinin diğer yağlara göre daha uzun olmasıdır. Böbrek yağı ve iç yağları bu nedenlerden dolayı kullanmamaktayız. Oda sıcaklığında yapılan tespitlerde kavram yağının donma süresi 15 dakika iken böbrek ve iç yağların donma süreleri 5 dakika olduğu yapılan ARGE çalışmalarında görülmüştür. Yapılan açıklamalarda kavram yağının sabun sanayiinde kullanıldığı algısı oluşturulmaktadır. Oysaki şu anda tüketilmekte olan birçok fast food ürünlerde, köfte ve sucuk ürünlerinde kavram yağı kullanılmaktadır. Piyasada kavram yağının güncel fiyatı 25 TL'ye kadar çıkmıştır.

Önce insan sağlığı...

Ekrem Coşkun Döner Experss şubelerinde Önce İnsan Sağlığı sloganı ile gazlı içecek satmıyoruz. Gazlı içecek satmamamızın en önemli nedeni tamamen ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi olmadığındandır. Kaldı ki müşterilerimizin dışarından gazlı içecek getirerek ürünlerimizle tüketilmesine izin verilmektedir. Tarafımıza yapılan iftiranın ne kadar yanlış olduğunu ürünlerimizi gazlı içecekle beraber denediğinizde tecrübe edebilirsiniz.

Dönerlerimizi şoklamadan, taze taze şubelerimizde şişlere takarak tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Şoklanmış üründe hile yapma ihtimali fazla olacağı gibi dönerin içerisinde ne kullanıldığını tespit etmek de zordur. Bunun önüne geçmek adına taze et operasyonu yaparak müşterilerimize taze ürün sunuyoruz.

Tüm ülkede ezber bozarak Döner fiyatlarını 25-30 TL'den 8-10 TL'ye düşürdük...

Et dönerin 8-10 TL'den satılabileceğini ispatlayarak halkımızı ete doyurduk.

Ayrıca Türkiye'nin en önemli içecek markalarının ürünlerini market fiyatlarının da altında satışa sunuyoruz.

6 Yıldır üzerinde çalışmış olduğumuz Express konsept ile işletme kurulumunu ve sabit giderleri düşük tuttuk. Self servis modeline geçiş yaptık. Kar marjımızı düşük tutarak kilogram satışlarımızda ciddi anlamda artış gerçekleştirdik. İşte bu hamlemizle dönerde ki fire oranını azalttık. Az kazanalım, sürümden kazanalım dedik, karımızı halkımızla paylaştık. İşin sırrı bu kadar basit aslında...

Bu fiyata gerçek Et Döner mi olur. "AZA KANAAT EDEREK, SÜRÜMDEN KAZANMAYI HEDEFLERSENİZ OLUR." bizde tam olarak bunu yaptık.

Gıda güvenliğine önem veriyoruz...

Ürünlerimizi, gıda güvenliği konusunda her türlü sertifikaya sahip hijyenik şartlarda üretim yapan sektörlerinde öncü olan firmalardan tedarik ediyoruz. Ürünlerimiz soğuk zincir kırılmadan frigolu araçlar ile sevk edilerek şubelerde, soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. Hem tedarikçilerimiz hem de şubelerimiz bu konuda gerekli altyapıya sahiplerdir. Siz değerli müşterilerimiz de dilediğinizde şubelerimizde ki soğuk hava depolarını gezerek ürünlerimizi görebilirsiniz.

Denetleniyoruz...

Ne mutlu bize ki verdiğimiz hizmetten birilerinin sürekli rahatsız olması sebebiyle belki de Türkiye'de resmi kurumlarca en fazla denetimi yapılan bir markayız. Çok şükür ki Resmi Kurumların şubelerimizde ki denetimleri neticesinde bugüne kadar olumsuz hiç bir sonuç çıkmamıştır. Denetimler neticesinde bizlere verilen analiz sonuçlarını zaman zaman hesaplarımızda paylaşmaktayız ve paylaşmaya devam edeceğiz.

Ne Yediğini Bilmek Herkesin Hakkı sloganı ile halkımız kaliteli et döneri uygun fiyata yemeye devam edecektir.

Türkiye genelinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonuçlarına ulaşabilirsiniz..

www.ekremcoskun-doner.com.tr/duyuru-analiz