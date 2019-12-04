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Sürücüler dikkat...5-20 Aralık tarihlerinde kapalı olacak

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı bölümü, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 5-20 Aralık tarihlerinde 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak
 04 Aralık 2019 17:33
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Sürücüler dikkat...5-20 Aralık tarihlerinde kapalı olacak

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı bölümü, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 5-20 Aralık tarihlerinde 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün, "Körfez Kavşağı-Gümüşova Kavşağı Arası Otoyol ve Bağlantı Yollarında Üstyapı İyileştirmesi ve Büyük Onarım İnşaatı projesi kapsamında, İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar nedeniyle İzmit-Adapazarı yönünde O-4 (Anadolu) Otoyolu trafiğe tamamen kapatılacak.

Trafik akışı, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek, D-100 kara yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Çalışmalar, hava durumunun uygun olduğu günlerde, 5-20 Aralık'ta 08.00-18.00 saatlerinde yapılacak.

Otoyol saat 08.00'de Ankara yönünde İzmit Doğu Kavşağı'ndan trafiğe kapatılacak, saat 18.00'de tekrar ulaşıma açılacak.

Çalışma süresince sınav ve bayram günleri de göz önünde bulundurularak, tüm emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacak.

Anadolu Ajansı
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