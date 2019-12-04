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Altında gün sonu fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 444,00 liradan işlem gördü
 04 Aralık 2019 17:38
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Altında gün sonu fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,33 artışla 272,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.818,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 272,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,80 272,00 272,70 272,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.791,00 1.812,00 1.797,00 1.818,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 248,00 252,00 249,00 253,00
Lira(Tam) Ziynet 1.750,00 1.770,00 1.756,00 1.776,00
Yarım Ziynet 875,00 885,00 878,00 888,00
Çeyrek Ziynet 438,00 443,00 439,00 444,00
Anadolu Ajansı
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