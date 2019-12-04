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Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

TBMM Araştırma Komisyonu, Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümüyle ilgili, otopsi raporunun uzman kişilerce incelenmesine karar verdi
 04 Aralık 2019 17:44
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Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Eynesil'de yaptığı incelemeden sonra Meclis'te çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, olay yerine ilk giden polis memuru Tamer Orhan'ı dinledi. Orhan, ihbarın kendilerine, "Bir çocuğa araba çarpmış olabilir" şeklinde geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Olay yerine intikal ettikten sonra, olay yerinde görgü tanıkları, çocuğu ilk bulanlarla görüştük. Olay yerini muhafaza altına aldık. Onlar çocuğun sırtüstü orada yattığını, bu şekilde bulduklarını söylediler. Hatta çocuğun rahatsız olabileceğini, kendine gelmesi için üzerine de belli bir miktar su döktüklerini falan söylediler. Tabii ilk etapta trafik kazasına yönelik, ihbar o şekilde geldiği için öyle inceleme yapıldı. Trafik kazasına yönelik olay yerinde çalışmayı bitirdikten sonra çocuğun üzerinde herhangi bir çarpmaya dair emare bulmak için veya çocuktan delil toplamak için hastaneye gittim" dedi.

'OLAY YERİNDE SİYAH BİR ARAÇ VARDI'

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan polis memuru Adem Artaç da, olay yerine gittiklerinde ambulansın dışında siyah bir araç gördüklerini de belirterek, "Duran bir araç vardı park halinde. Park halinde olan o araç binanın yanındaki fındıklığın tam dibindeydi, siyah bir otomobil. Tek araç vardı. Lacivert veya siyah. Hatta onunla ilgili, o araç üzerinde de 'bu çarpmış olabilir mi?' diye Ruhi Kalkan (polis memuru) ile trafikçi arkadaş inceleme yaptılar; ama 'hiçbir iz yok' dediler" dedi. Polis memuru Artaç, olay yerine gittiklerinde görgü tanıklarının ifadelerinde, çocuğu yerde yatarken gördüklerini anlattıklarını söyledi.

'MÜRSEL GELDİĞİNDE PANİK HALİNDEYDİ'

Polis memuru Mustafa Yazıcı, olay yerinde ilk görgü tanıklarından Mürsel diye bir şahsın ifadesini aldığını belirterek, "Mürsel geldiğinde panik halindeydi. O yüzden garipsediğim için arkadaşlara söyledim; grup amirine, hatta ilçe emniyet vekilimize, komiser yardımcıma söyledim, 'bunun hal ve hareketlerinden ben şüphelendim, siz de dinleyin' dedim. Onlar da dinlediler daha sonra. İfadesini aldım, ondan sonra gönderdik" dedi.

'İNTİHAR ETMEDİ'

Komşu Ciğdem Cebeci, "Ucunda ölüm de olsa beni idam da etseler benim söyleyebileceğim tek şey var: Asla Naz oradan düşmedi, intihar etmedi, edemez yani edebilecek bir çocuk değil. Hayır, asla intihar inanmıyorum. Öldüğü günden beri düşünüyorum, gerçekten oturmayan parçalar var. Benim akrabam değil, çocuğum değil, evladım değil, kan bağım yok" dedi.

OTOPSİ PARORU İNCELENECEK

Komisyon, Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporunun, uzman kişiler tarafından incelenmesine karar verdi. Karar kapsamında otopsi raporunun talep edilerek, komisyona davet edilecek uzman kişiler tarafından inceleneceği belirtildi. Otopsi raporunu düzenleyenlerin de ifadelerine başvurulacağı bildirildi.
DHA
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