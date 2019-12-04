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Akademisyen üniversitede intihar etti

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Güneş Günay Sezer, 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak intihar etti
 04 Aralık 2019 17:53
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Akademisyen üniversitede intihar etti

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Güneş Günay Sezer, 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak intihar etti.

Hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Sezer'in neden intihar ettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Odatv'nin telefonla ulaştığı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un Özel Kalem Müdürü Turgay Delialioğlu, olayla ilgili Başsavcının bölgeye yeni geldiğini söyledi. Henüz olaya ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söyleyen Delialioğlu, konuyla ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.
DHA
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