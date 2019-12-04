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Akademisyen üniversitede intihar etti
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Güneş Günay Sezer, 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak intihar etti
|04 Aralık 2019 17:53
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Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Güneş Günay Sezer, 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak intihar etti.
Hayatını kaybeden Öğretim Üyesi Sezer'in neden intihar ettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Odatv'nin telefonla ulaştığı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un Özel Kalem Müdürü Turgay Delialioğlu, olayla ilgili Başsavcının bölgeye yeni geldiğini söyledi. Henüz olaya ilişkin bir bilgilerinin olmadığını söyleyen Delialioğlu, konuyla ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.
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