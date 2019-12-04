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Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı
 04 Aralık 2019 18:20
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Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda özel bir dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir'i kurs çıkışından eve kadar takip ettiği belirlenen katil zanlısı Özgür A., olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde kıskıvrak yakalandı. Polise direnen ve bir polisi bıçakla yaralayan katil zanlısı Özgür A.'nın polis merkezindeki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Cezaevinden izinli çıkıp geri dönmeyerek firar etmiş

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Özgür A'nın cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Açıklamada, "3 Aralık Salı günü ilimiz Altınordu ilçesinde, Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir. Ö. A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

Suç makinesi

Özgür A.'nın uyuşturucu ticareti ve yaralamadan dolayı farklı zamanlarda cezaevinde yattığı belirlendi. Geçmiş yıllarda tiner kullandığı belirlenen Özgür A'nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticaretini yapmaktan 2011-2012 yıllarında 1 yıl cezaevinde yattığı, çıkışının ardından bir yaralama olayı sonrası yeniden cezaevine girdiği ve iki yıl cezaevinde hükümlü olarak yattığı öğrenildi.

Cezaevi çıkışının ardından başka bir suçtan 2014 yılında yeniden kapalı cezaevine konulduğu belirlenen Özgür A'nın bu yılın başında açık cezaevi kısmına geçtiği, 1 Aralık tarihinde çarşı izninde geri dönmeyerek firar ettiği anlaşıldı.

Uyuşturucu ve tiner kullandığı belirlenen şahsın sorgusu sürüyor.

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İhlas Haber Ajansı
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