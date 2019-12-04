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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 107.701,32 puandan tamamladı
 04 Aralık 2019 18:23
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Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 107.701,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 911,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, gün içinde, İngiltere'de devam eden NATO Liderler Zirvesi'nden gelen olumlu haber akışına paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı (TCMB) 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini belirterek, raporda 2020 para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Yurt dışında, başta Avro Bölgesi büyüme verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
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