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Sendikası karışan memur 3 yıl sonra aklandı

FETÖ'nün kapatılan Aktif Eğitim-Sen ile ismi karıştırılan Aktif Sağlık-Sen üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen laboratuvar teknisyeni Mehmet Turgay Karakoç, 3 yıl sonra ancak savcılık kararıyla aklanabildi. Organik kahve üretimi yapmaya başlayan Karakoç, hala OHAL Komisyonu'ndan yanıt beklediğini söyledi.
 04 Aralık 2019 18:23
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Sendikası karışan memur 3 yıl sonra aklandı

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen çok sayıda kişi çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edildi. Bu dönemde ise örgütle hiçbir ilgisi olmadığı halde ihraç edilen birçok kişinin durumu tartışma konusu oldu.

15 Temmuz'dan sonra dikkat çeken ihraçlardan biri de Çanakkale'de gerçekleşti. Ayvacık Devlet Hastanesi'nde görevliyken ihraç edilen laboratuvar teknisyeni Mehmet Turgay Karakoç'un görevden uzaklaştırma yazısında "Bir dönem örgüte yakınlığı ile bilinen Aktif Sağlık-Sen Çanakkale il başkanlığı yaptığı bilinmektedir" denildi. Ancak Aktif Sağlık-Sen'in örgütün sendikası Aktif Eğitim-Sen ile karıştırıldığı belirlendi. Aktif Sağlık-Sen de isim benzerliğindeki tartışmadan sonra Kamu Sağlık-Sen olarak ismini değiştirdi. Halen göreve iade edilmeyi bekleyen Karakoç da, CİMER ve OHAL Komisyonu dahil onlarca yere başvuruda bulundu. Örgütle hiçbir ilgisi olmadığını belirten Karakoç, o dönemde ihraç kararında imzası olan eski Ayvacık Kaymakamı Salih Gelgeç'in daha sonra KHK ile ihraç edildiğine dikkat çekti.

İhraç edildiği için babasıyla birlikte organik kahve üretimi yapmaya başlayan Karakoç hakkında ayrıca Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde ise soruşturmanın sona erdiği öğrenildi. Takipsizlik kararında ise "Şüpheli hakkındaki soruşturmanın dayanağı olan il başkanlığını yaptığı Aktif Sağlık Sendikası'nın ve sonradan üye olduğu Türk Sağlık Sen'in KHK ile kapatılan sendikalar olmadığı ve şüphelinin FETÖ ile bağlantısının olmadığı belirlenmiştir" denildi. Savcılık, takipsizlik kararından da sendikayla ilgili değerlendirmenin de subjektif tahmine dayalı olduğunu belirtti.
Karar
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