Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Sultanbeyli'de, otomobile çarpan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
|04 Aralık 2019 18:29
|Yazdır
Sultanbeyli'de, otomobile çarpan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selçukhan Caddesi'nde seyir halindeki 34 LCG 838 plakalı servis, 34 UM 6904 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan servis şoförü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hostes ve bir öğrenci ise Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı
04 Aralık 2019 18:20
|Haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu
04 Aralık 2019 18:08
|Ordu Valisi: Ceren'i öldüren katil zanlısı suçunu itiraf etti
04 Aralık 2019 18:05
|Akademisyen üniversitede intihar etti
04 Aralık 2019 17:53
|Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu incelenecek
04 Aralık 2019 17:44
|YÖKDİL sınavı öncesi kopyacılar güvenliğe takıldı
04 Aralık 2019 17:24
|'Anadolu Farm' davasında 3 tahliye
04 Aralık 2019 16:47
|Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren'in katilini ablası görmüş
04 Aralık 2019 15:43
|MHP'li Enginyurt hakkında 'yargılamanın durdurulması' kararı
04 Aralık 2019 14:03
|Çektikleri video ihbar kabul edildi, 6 kişi gözaltına alındı
04 Aralık 2019 13:26