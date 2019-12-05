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Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar

Banka ATM'sine sıkışan parasını 32 gün sonra alan tüketicinin, açık hesaptan para kullandığı için ödediği 137 TL'nin iadesine karar verildi.
 05 Aralık 2019 00:03
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Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar

Şahinbey İlçe Tüketici hakem Heyetine, banka ATM'sine sıkışan para için önemli bir karar verdi.

Hakem heyeti, parasını 32 gün sonra alabilen tüketici için, faiz ödenmesine karar verdi.

Memurlar.Net
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