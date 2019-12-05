Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
Banka ATM'sine sıkışan parasını 32 gün sonra alan tüketicinin, açık hesaptan para kullandığı için ödediği 137 TL'nin iadesine karar verildi.
|05 Aralık 2019 00:03
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