1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Atanamayan öğretmen kağıt toplayarak geçimini sağlıyor'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, elindeki fotoğrafları göstererek, Ankara Çankaya'da 4 çocuk sahibi Ramazan Gezer'in fizik öğretmeni olduğunu ancak 17 yıldır atanamadığı için kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirtti.
 04 Aralık 2019 19:07
Yazdır
'Atanamayan öğretmen kağıt toplayarak geçimini sağlıyor'

Meclis Genel Kurulunda, Alevilerin sorunları hakkında konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti'nin atanamayan öğretmenlere ilişkin grup önerisi ele alındı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, iktidarın her ile üniversite açtığını ancak mezunların istihdamını planlamadığını söyledi.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, YÖK'ün eğitimde her işe karıştığını ancak ülkenin istihdam ihtiyaçlarına uygun planlama yapamadığını ileri sürdü.

Türkiye'de 110 bin öğretmen açığı bulunduğunu anlatan Toğrul, bu gençlerin atanmadığını, ücretli öğretmen istihdam edildiğini söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, elindeki fotoğrafları göstererek, Ankara Çankaya'da 4 çocuk sahibi Ramazan Gezer'in fizik öğretmeni olduğunu ancak 17 yıldır atanamadığı için kağıt toplayarak geçimini sağladığını belirtti.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacının, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kullanım izni verilen kadro sınırında karşılanabildiğini anımsattı.

En yüksek sayıdaki kadroların Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edildiğini, bunun da partisinin eğitime verdiği önemi ortaya koyduğunu anlatan Ören, 2003- 2019 arasında 651 bin 664 öğretmen ataması yapıldığını, halen görev yapan 946 bin 114 öğretmen bulunduğunu bildirdi.

Ören, "Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 69'una karşılık gelmektedir. Bu, aynı zamanda, genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65'ine tekabül etmektedir." diye konuştu.

İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

- "Alevi'nin kapısına atılan çarpı, benim kapıma atılmış demektir"

HDP Grubu, Alevilere yönelik sistematik saldırıların detaylı olarak araştırılması önergesinin bugün görüşülmesi önerisini Genel Kurul gündemine taşıdı.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı konuşmasında Almanya'daki Alevileri "Ali'siz Alevilik" diye parçalamaya çalıştığını iddia etti.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonunun Avrupa'da 300 cemevi bulunduğunu anlatan Özen, "Bu cemevlerimizin hepsinde Şah-ı Merdan Ali'nin resimleri vardır. Avrupa'da Alevilik dersleri verilmektedir. Bu derslerde müfredatın büyük bölümü Şah-ı Merdan Ali ile ilgilidir. Eğer, Avrupa'daki cemevlerimizin birinde Şah-ı Merdan Ali'nin resmi yoksa ben milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullandı.

Özen, 32 Alevi evinin işaretlendiğini de belirterek, bunların faillerinin yargı önüne çıkarılmadığını, bunun da cezasızlık hukukunu getirdiğini öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir Alevi'nin kapısına atılan çarpı, benim kapıma atılmış demektir. Bu ülkedeki her insan böyle düşünür. Bu alçakça bir iştir. En fazla karşı olan da bu milletin ortak kaderi üzerine hassasiyet taşıyanlardır ki bu ülkenin çok büyük çoğunluğu bu istikamettedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, herhangi bir şekle din, mezhep, Alevi kesimine ilişkin bir tanımlama içerisinde hiçbir zaman olmamıştır. Alevi çalıştayları marifetiyle Türkiye'nin toplumsal entegrasyonu istikametinde siyasal değeri çok yüksek birçok işe imza atmıştır. Bizim yaklaşımımız; bu ülkede Alevi, Sünni herkesin kaderinin ortak olduğudur."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 82 milyon vatandaşı herhangi bir nedenle veya düşünceyle ayrıştırmaya çalışanların vatan haini olduğunu söyledi.

İzmir'de bir Alevi vatandaşın evine işaret konulmasının eski bir tezgahın yeniden sahnelenme çabası olduğunu belirten Akçay, "Nereye, ne işaret koyarsa koysun, her ne yaparsa yapsın milletimizin ayrılabileceğini düşünenler varsa, bunlar tescilli vatan hainleridir." ifadesini kullandı.

- "İt" dedin tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Alevi yurttaşların ayrımcı bir muameleye uğradığını ileri sürdü.

Alevilerin inançlarını, kendi istedikleri gibi yaşayamadıklarını, hakim ideolojinin dayattığı şekilde yaşamak zorunda kaldıklarını iddia eden Tanrıkulu, Alevilere bütçeden hiç para ayrılmadığını söyledi.

Hükümetin, Alevi inancının kamusal yaşamda tanınmasının karşısında olduğunu ileri süren Tanrıkulu, konuşması sırasında kendisine laf atan MHP'li milletvekillerine "Çok ileri gidiyorsunuz." şeklinde tepki gösterdi.

Tanrıkulu ile MHP'li milletvekillerinin tartışmasının devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Bu sırada MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrıkulu'nun kendilerine "it" dediğini belirterek, tepki gösterdi.

Enginyurt, Kılavuz ve Tanrıkulu'nu, araya giren milletvekilleri sakinleştirdi.

Birleşimin yeniden açılmasının ardından söz alan Tanrıkulu, üzerine yürüyen MHP'li milletvekillerine "git" dediğini söyledi. Tanrıkulu, MHP'li milletvekillerinin kendisine yönelik tepkisinin, kimliğinden kaynaklandığını da öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Tanrıkulu'nun eğer sarf ettiyse söz konusu ifadesini geri almasını ve maksadını aşan ifadeler kullanmamasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tanrıkulu'nun "git" dediğini belirterek, "Başka türlü anlaşıldıysa ben geri alıyorum. Üzerine yüründüğü için 'git' dedi. Hiçbir milletvekili bir harf eksiğiyle bu kelimeyi kullanmaz, kullanılmaması gerekir." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de Alevilerin evlerine işaret konulmasına yönelik olayları kınadığını belirterek, bu olayın faillerine yönelik gereken işlemlerin yapıldığını vurguladı.

Yaşananların Ali Baba ve Kırk Haramiler masalını hatırlattığını ifade eden Bekle, "Alevi vatandaşlarımızın evine işaret koyanlar haramidir." dedi.

HDP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun bazı raporlarına yönelik itirazların görüşmelerine geçildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aile Bakanlığı, Ceren Özdemir davasına müdahil oldu
04 Aralık 2019 19:27		 İYİ Parti'den 'termik santral' değerlendirmesi
04 Aralık 2019 17:21
Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık
04 Aralık 2019 16:31		 CHP Sözcüsü Öztrak: Kamu bankalarında ne oluyor
04 Aralık 2019 16:26
Türkiye, Özbekistan'da hekim yetiştiriyor
04 Aralık 2019 16:14		 Ak Partili Çelik: Türkiye olmadan NATO düşünülemez
04 Aralık 2019 16:04
'2020 yılında ithalat işlemlerini de dijital ortam yapacağız'
04 Aralık 2019 15:54		 Soylu: Karakollarda işkence iddiaları azalıyor
04 Aralık 2019 15:38
CHP'li Özel: Erdoğan yeri geldiğinde çevreciymiş gibi yapıyor
04 Aralık 2019 15:36		 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutma çalışmaları engellendi'
04 Aralık 2019 15:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:30 - Baba oğul 'karaelmas'ı gün yüzüne çıkarıyor20:26 - Şehit uzman çavuş Özmen son yolculuğuna uğurlandı20:22 - Kremalı kahvelerde 23 çay kaşığına kadar şeker var20:18 - Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti20:14 - Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret20:09 - MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu20:04 - Yozgat'ta memurların mesai saatleri değişiyor19:59 - 'Limon', köy okulunun maskotu oldu19:55 - Yerköprü şelalesi bölgesinde çökme riski19:51 - Üç ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
19:47 - Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı19:43 - Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti19:39 - Twitter'dan silinecek hesaplarla ilgili yeni açıklama19:35 - Otomobilin çarptığı lise öğrencisi toprağa verildi19:31 - HSYK eski Daire Başkanı Okur hakim karşısına çıktı19:27 - Aile Bakanlığı, Ceren Özdemir davasına müdahil oldu19:23 - Cesetle yakalanan 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı19:19 - Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Emekliye 5 aylık zam ve fark
YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor
Erdoğan'ın sözleri iki ili karşı karşıya getirdi
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yasak 2
Capgras sendromu 1
Farid farjad 1
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 4
su elçileri 2
Appo 4
bulgurlama 2
cate blanchett 2
patlamış mısır 4
Şafak vakti 2
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam