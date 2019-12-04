Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı
|04 Aralık 2019 19:11
|Yazdır
Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı.
Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Giderek artan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar araçlarının üzerine biriken karı temizleyerek yola koyuldu. Giderek artan kar yağışı havaların da hissedilir şekilde soğumasına neden oldu.
Yozgat'ta uzun süre kar yağmasını beklediklerini söyleyen Ali Aydoğdu, "Çok mutluyuz kar yağdığı için çok gecikmişti. Susuzluk sorunumuz vardı, barajlardaki su giderek azalıyordu inşallah kesilmeden yağar. Yozgat'ımıza kar yakışıyor" dedi.
Şakir Albayrak ise, "Bizim memleketimiz kar memleketi karın bu zamana kadar yağması gerekiyordu. Kar olmadığı zaman yazın susuzluk daha çok oluyor. Memleketimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yerköprü şelalesi bölgesinde çökme riski
04 Aralık 2019 19:55
|Üç ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
04 Aralık 2019 19:51
|Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti
04 Aralık 2019 19:43
|150 yıllık hayal projenin yüzde 90'ı tamamlandı
04 Aralık 2019 19:15
|Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parka alıcı çıkmadı
04 Aralık 2019 18:49
|Başkentte kar yağışı etkili oluyor
04 Aralık 2019 16:15
|Hayat kurtarmak için yarışan Ambulans şoförleri birbirleriyle yarıştı
04 Aralık 2019 15:50
|İBB arazilerini İGDAŞ satın aldı
04 Aralık 2019 15:24
|Ayağı kırılan işçiye sağlık görevlilerinden kepçeli müdahale
04 Aralık 2019 14:33
|Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi
04 Aralık 2019 14:22