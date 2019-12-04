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150 yıllık hayal projenin yüzde 90'ı tamamlandı

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Yüzde 90'ı tamamlanan ve Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.
 04 Aralık 2019 19:15
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150 yıllık hayal projenin yüzde 90'ı tamamlandı

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Yüzde 90'ı tamamlanan ve Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından "Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 90'a geldiği bölgede, üst yapı ve limanın işletilmesinde en büyük talipli KARDEMİR. Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Karadeniz'in en niteliklisi ve en donanımlısı 25 milyon ton kapasite ile Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak.

Mescier: "Karabük'ün yıllardır beklediği liman"

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, Filyos Limanı'nın Karabük'ün yıllardır beklediği bir proje ve beklediği bir liman olduğunu ifade ederek, "Karabük'ün dünyaya olan bağının perçinleneceği bir nokta" dedi.

Karabük sanayicisi ve TSO olarak limanı yakından takip ettiklerini kaydeden Mescier, "Liman şuan yüzde 85-90 seviyesine ulaşmış durumda. Alt yapıyı devlet yapıyor gelecek yıl Mayıs veya Haziran gibi tamamlanması bekleniyor. Bizde yakinen takipteyiz. Bütün detayları takip ediyoruz" diye konuştu.

"KARDEMİR'in olmadığı bir Filyos Limanı'nı düşünmek mümkün değil"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından limanın üst yapısını yap, işlet ve devret modeliyle ihale edileceğini de kaydeden Mehmet Mescier, "KARDEMİR yap işlet ve devret modelini yapabileceğini daha önce Bakanlığa bildirdi. Bizde destekliyoruz. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak limanın mutlaka KARDEMİR'in yada içinde bulunduğu konsorsiyumun orada yönetici olması, o limanı iyi yönetmesi, idare etmesi gerektiğini destekliyoruz. Bu sayede lojistik maliyetinin düşüp karlılığının artması sağlanacak. İçinde bulunduğumuz dönemde çelik sektörü zor dönemden geçiyor. Karlılığı arttırmak tabi ki amacımız ama belki bir süre için bu avantaj piyasadaki KARDEMİR'in varlığını devam ettirmesi için ihtiyacı olan bir bütçe olacak. Şuanda bu bölgede bu kapasitede bir liman yok. KARDEMİR farklı özel limanları kullanarak bu taşımacılığı yapıyor. Çok ciddi lojistik maliyetlerine katlanıyor. Yıllık 9 milyon ton hareketi var. KARDEMİR ve Karabük olmasa Filyos Limanı'na belki şuanda yük getirebilecek kimse yok. Onun için KARDEMİR olmazsa Filyos Limanı zaten bir anlam ifade etmeyecek. Tek başına olabilir, bir konsorsiyum oluşabilir. Karabük, Bartın ve Zonguldaklı sanayicilerinde içinde bulunduğu bir yapıda olabilir. Ama KARDEMİR'siz buranın olması düşünülemez. Karabük'te ihracat ithalat yapan başta demir çelik sektörü yapan birçok firmamız var. Bu liman sayesinde bu firmalarımızın lojistik maliyetleri aşağıya düşecek. Dünyada daha rekabetçi bir hal alacağız. Belki ihracatımız artacak. İhracatı arttıracak farklı sektörler olabilir. Bu liman Batı Karadeniz Bölgesi'ni mutlaka hareketlenmesine katkı sağlayacak bir liman. KARDEMİR kömür ve cevheri ithal ediyor, ihracat da yapmak istiyor. Bu dediğimiz ithalat tonajları. Burada 3.5 milyon tonu üretip işte 2 milyon ton mamül ya da yarı mamül ihracatı olduğunu düşünürsek bu 15 milyon tonlara ulaşabilir. Bir de KARDEMİR'den hammadde alıp yarı mamül alıp Karabük'te kullanan haddehanelerin de ihracatı eklendiğinde Karabük'te 15 milyon ton yük potansiyeli oluşacaktır. Buna Bartın ve Zonguldak'taki sanayi kuruluşları eklendiğinde zaten liman neredeyse bu bölgenin ihtiyacı ile talebi ile kendini dolduracak. Ayrıca arkasına yapılacak endüstri bölgesindeki yatırımlarla birlikte bir lojistik ve sanayi üssü haline gelmiş olacak bu bölge" dedi.

"Konteyner ile ihracat yapmaya çalışan bir iliz

Karabük TSO Başkanı Mescier, sözlerine şöyle devam etti:

"Filyos'un öyle bir noktası var ki; Filyos-Zonguldak sınırları içerisinde. En yakın olduğu il Bartın. KARDEMİR'inde en yakın olduğu liman. Mecburen bu 3 il birlik ve beraberlik içerisinde olmak zorunda. Buna ilaveten İç Anadolu'daki konteyner yükleri Marmara Bölgesi, İstanbul'a yakın olan Gebze Bölgesi Limanlarına hareketi var. Oradaki limanlar zaten yetersiz. Özellikle kara trafiğinde bir yoğunluk var. Buradaki Filyos Limanı'nda konteyner terminalleri yapılıp Gebze Bölgesi'ndeki konteyner hareketinin bir bölümü Filyos'a kaydırıldığında Karabük, Bartın ve Zonguldak'ın haricinde belki Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum buralarda imalat, ihracat ya da ithalat yapan firmalarda konteyner limanı olarak da Filyos Limanı'nı kullanacaktır. Bu sayede Marmara'daki o yoğunluk karayolu, denizyolu yoğunluğu Batı Karadeniz'e kaymış olacak. Planlama zaten bu şekilde yapılmıştı. Lojistik olmazsa ürettiğiniz ürünün bir anlamı kalmaz. Karabük denize konteyner tarafından baktığınızda 300-400 kilometre uzakta İstanbul'a. Konteyner ile ihracat yapmak Karabük'ten gerçekten çok zor ve çok ciddi konteyner ile ihracat yapmaya çalışan bir iliz. Bu kadar zorluğa rağmen. 100 kilometre uzağımıza böyle bir limanın olması demek bizim ihracatımızı çok rahatlatacak. İhracat yapacak ve yapma ihtimali olan firmalarında yatırım yapmasını, başka bir yere yatırım yapmasındansa Karabük'e yatırım yapma ihtimalini arttıracak. Böylece bölge sanayisinde de mutlaka gelişim olacaktır."
İhlas Haber Ajansı
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