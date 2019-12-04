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Cesetle yakalanan 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, köpek çiftliğine ceset gömmeye çalışırken yakalanan 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı.
 04 Aralık 2019 19:23
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Cesetle yakalanan 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, köpek çiftliğine ceset gömmeye çalışırken yakalanan 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı.

Sercan Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin yakalanan acil tıp teknisyenleri H.D. ile T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye önüne gelen H.D. ve T.Y'nin yakınları, zanlılar polis aracından indirildiği sırada gözyaşı döktü.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir kişi de emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- H.D'nin ifadeleri

Alınan bilgiye göre, cinayet zanlısı H.D, ifadesinde, köpek çiftliğine gelen arkadaşları T.Y. ve maktul Sercan Yıldırım ile alkol aldıklarını, hatırlamadığı bir sebepten dolayı çıkan tartışmada Yıldırım'ı öldürmek için değil, korkutmak için ateş ettiğini ileri sürdü.

Daha sonra Sercan Yıldırım'ın cesedini halıya sardığını anlatan H.D, daha sonra görev yaptığı Beyağaç ilçesindeki 112 Acil Servis İstasyonu'na nöbet tutmaya gittiğini aktardı.

Bu arada, H.D'nin daha önce taciz iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldığı ve göreve döndüğü ilk iş gününde olayın meydana geldiği belirtildi.

H.D'nin, iş yerindeki nöbetin ardından sabah saatlerinde söz konusu eve geldiği, cesedi gömmek için köpek çiftliğindeki evin arka tarafında bulunan alanda hazırlık yaptığı öğrenildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Pamukkale ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde köpek çiftliği olarak da kullanılan evde bir kişinin öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılı olarak gömüleceği yönünde ihbar almıştı.

Belirtilen yerde tedbir alan ekipler, H.D'yi cesetle yakalamış, öldürülen kişinin Sercan Yıldırım olduğu belirlenmişti.

4 tabanca ile tüfek, bıçak, kılıç, mermi kovanı ve silah dönüştürmekte kullanılan ekipmanların bulunduğu evdeki pitbull cinsi köpeğe de polis tarafından el konulmuştu.
Anadolu Ajansı
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