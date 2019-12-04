Otomobilin çarptığı lise öğrencisi toprağa verildi

375'E GÖRE GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN PERSONELİN MEHİL MÜDDETİ VE HARCIRAHI 375 sayılı KHK'nın ek 25. maddesine göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti için yönetmelikte özel bir düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle geçici görevlendirilen personelin, mehil müddeti konusunda yönetmelikteki bu hükme uyması gerekmektedir.