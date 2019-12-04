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Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" sözleri, iki şehir arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Kayserililer, pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu söylerken, Kastamonulular Erdoğan'a destek verdi.
 04 Aralık 2019 19:43
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Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısından sonra Kastamonu pastırması ikram edildi. Pastırmayı yedikten sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" dedi. Erdoğan'ın sözleri, iki şehir arasında rekabet yaşanmasına neden oldu. Kastamonu ve Kayserili pastırmacılar, kendi pastırmalarının daha iyi olduğunu söyledi. Bugün tartışmaya, Kayseri ve Kastamonu halkı da dahil oldu. Kayserili vatandaşlar, pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu söyledi.

'SARIMSAKTA ONLAR, PASTIRMADA BİZ MEŞHURUZ'

Kayserili Esnaf Adem Karaca, Kayseri'nin ikliminin ve rüzgarının pastırma için çok faydalı olduğunun belirterek, "Ben, Kastamonu pastırmasını yemek istemem; çünkü bıçakla çırpma yapıyorlar. Kayseri pastırması ise dilim dilim yapılıyor. Kastamonu sarımsakta meşhur, ona biz sözümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız latife yapmış. Kendisi Kayseri'yi seviyor ve pastırmasının tadını biliyor" dedi.

'TARİHİ KAYNAKLARDA KAYSERİ YAZIYOR'

Ev kadını Zeynep Yılmaz da pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğunu ifade ederek, "Buranın havası suyu farklı. Kayseri'nin pastırması güneşte kurutuluyor. Son derece doğal" diye konuştu. Esnaf Ahmet Aldaş ise, Ankara ve İstanbul'da da pastırma yapıldığını belirterek, "Ancak Kayseri'nin iklimi pastırmaya çok müsait. Tarih kaynaklarında bile pastırmanın ana vatanının Kayseri olduğu yazıyor" dedi.

KTO BAŞKANI GÜLSOY: KAYSERİ PASTIRMASININ ÜZERİNE PASTIRMA OLMAZ

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, yaşanan tartışmalarda Kayseri pastırmasının ön plana çıktığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Pastırmanın ana vatanı Kayseri'dir. Ancak damak zevki veren bir ürünün diğer şehirlerde yapılması, bizim ülkemizde yapılması bizleri gururlandırıyor. Pastırmanın çıkış noktası burasıdır. Kastamonu ve başka illerde yapılabilir. Şu an gıda sektörüne baktığımız zaman veya bir ürün alınıp satıldığı zaman bir ürün nerede yapılıyorsa illa oranın malı olacak değil. Bu tatlı bir rekabeti getirir. Kayseri pastırmasının tadı farkıdır, Kastamonu pastırmasının tadı farklıdır. Bunu yiyenlerin tercih edeceği bir durumdur. Kayseri pastırmasının üzerine bir üzerine pastırma olmaz. Şu an Kayseri'nin ve pastırmanın reklamı oluyor."

KASTAMONULULAR PASTIRMAYA SAHİP ÇIKTI

Kastamonu halkı ise Kastamonu pastırmasının, Kayseri pastırmasından üstün olduğunu söyledi. Kastamonu'da yaşayan emekli Ahmet Cindioğlu, "Kastamonu pastırması sayvanda pişer. Sayvanda pişmeyen pastırma iyi pastırma olmaz. Pastırma bıçakla ince ince doğranır. Satırla doğranan pastırma olmaz. Satırla et doğranır. Cumhurbaşkanımızın Kastamonu pastırması ile ilgili sözleri çok doğrudur. Kastamonu pastırmasının lezzeti hiçbir yer yoktur" dedi.

'DAHA LEZZETLİDİR'

Lokanta çalışanı Şükür Yazıcı da, "Cumhurbaşkanımızın sözlerini destekliyoruz. Kastamonu pastırmasının Kayseri pastırmasından daha iyi olduğu kesinlikle doğrudur, daha lezzetlidir. Bizim pastırmamız daha dolgundur. Güneşte kuruduğu için çok daha lezzetlidir. Kesinlikle tavsiye ediyoruz ve Kastamonu'ya pastırma yemeye bekliyoruz" diye konuştu.

'KAYSERİ MANTI, KASTAMONU PASTIRMA YAPSIN'

Kent merkezinde lokanta işleten Mustafa Oğlakçı ise, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katılıyoruz. Kastamonu'muzun pastırması Kayseri'nin pastırmasından kesinlikle daha güzel. Herkesi pastırmamızın tadına bakmak için Kastamonu'ya bekliyoruz. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Kayseri mantısını yapsın, Kastamonu pastırmasını yapsın" dedi.

Emekli İhsan Sert de, "Sayın Cumhurbaşkanımız Kastamonu pastırmasından övgü ile bahsetmişler. Doğrudur. Her memleketin lezzeti kendine göre güzeldir. Ama bizimkisi tamamen doğal olup, elle doğranmaktadır. Hatta Kayserili dostuma ben pastırma gönderdim lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi. Rekabet her zaman güzeldir" ifadelerini kullandı.
DHA
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