Üç ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
|04 Aralık 2019 19:51
|Yazdır
Kayseri ve Malatya'da bu gece kuvvetli kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin (Afşin, Elbistan, Göksun) özellikle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Kayseri'deki yağışın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ayrıca, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'in doğusunda yarın sabah kuvvetli sağanak olacağı öngörülüyor.
Öte yandan Mersin'in Silifke, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerinde yarın sabah kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Fırtınanın, cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların ve yetkililerin, yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yerköprü şelalesi bölgesinde çökme riski
04 Aralık 2019 19:55
|Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti
04 Aralık 2019 19:43
|150 yıllık hayal projenin yüzde 90'ı tamamlandı
04 Aralık 2019 19:15
|Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı
04 Aralık 2019 19:11
|Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parka alıcı çıkmadı
04 Aralık 2019 18:49
|Başkentte kar yağışı etkili oluyor
04 Aralık 2019 16:15
|Hayat kurtarmak için yarışan Ambulans şoförleri birbirleriyle yarıştı
04 Aralık 2019 15:50
|İBB arazilerini İGDAŞ satın aldı
04 Aralık 2019 15:24
|Ayağı kırılan işçiye sağlık görevlilerinden kepçeli müdahale
04 Aralık 2019 14:33
|Altın dedikodusunu duyan defineciler tepeyi köstebek yuvasına çevirdi
04 Aralık 2019 14:22