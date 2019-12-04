'Limon', köy okulunun maskotu oldu
Sivas'ta merkeze bağlı Gümüşdere Köyü'ndeki ilkokulda yaşayan 'Limon' isimli kedi, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.
|04 Aralık 2019 19:59
|Yazdır
Sivas'ta merkeze bağlı Gümüşdere Köyü'ndeki ilkokulda yaşayan 'Limon' isimli kedi, sevimliliğiyle ilgi odağı oldu.
Merkeze bağlı Gümüşdere İlkokulu, sınıf öğretmeni ve 10 öğrencinin dışında bir de 'Limon' isimli kediyi bünyesinde barındırıyor. Okulun maskotu haline gelen 'Limon'la yakından ilgilenen öğrenciler, zaman zaman kendi yiyeceklerini minik kediyle paylaşıyor.
Köy okulunu ziyaret eden Sivas Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ise öğrencilerin erken yaşta hayvan sevgisi kazanması açısından bu durumu oldukça değerli bulduklarını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şehitliğe gidebilmek için süs eşyası yapıp satıyorlar
04 Aralık 2019 18:46
|Dünyanın en yeşil 54. kampüsüne sahip üniversite
04 Aralık 2019 14:57
|Mezun olmadan iş teklifi alıyorlar
03 Aralık 2019 23:00
|Fabrikadan farksız olan okul, siparişlerini bekliyor
03 Aralık 2019 19:59
|Tıp öğrencileri streslerini böyle atıyor
03 Aralık 2019 14:11
|BİLSEM'li çocuklar robot olimpiyatında dünya şampiyonu oldu
03 Aralık 2019 09:32
|Bu üniversitede çorbalar çeşmeden içiliyor
02 Aralık 2019 13:44
|Bu ukuldaki 195 öğrenciden 105'i yabancı uyruklu
01 Aralık 2019 17:53
|Otomotiv lisesi öğrencileri hem tasarlıyor hem üretiyor
01 Aralık 2019 13:10
|Köy okullarına çizgi izleyen robot hediye edildi
30 Kasım 2019 23:00