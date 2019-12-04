Yozgat'ta memurların mesai saatleri değişiyor
Yozgat Valiliği, memurların mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı.
|04 Aralık 2019 20:04
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Yozgat Valiliği, memurların mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. 9 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren günlük çalışma saatleri Sabah: 08:30 - 12:30 Öğle : 13:30 - 17:30 olarak sona erecek.
İşte Yozgat Valiliği'nin açıklaması;
İlimiz merkez ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 100. maddesi gereğince, 9 Aralık 2019 Pazartesi gününden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
MESAİ SAATLERİ:
Sabah : 08:30 - 12:30
Öğle : 13:30 - 17:30
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