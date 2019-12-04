MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
|04 Aralık 2019 20:09
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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