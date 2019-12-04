1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisini sosyal medya hesabından akşam yemeğine davet eden öğrencilerin evini ziyaret etti.
 04 Aralık 2019 20:14
Yazdır
Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisini sosyal medya hesabından akşam yemeğine davet eden öğrencilerin evini ziyaret etti.

AÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğrencisi Özge Özgentürk ve Merve Küçük ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Eda Arıcı ve AÜ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Şeyma Sancar, sosyal medyadan Rektör Çomaklı'yı akşam yemeğine davet etti.

Bu isteği kırmayan Çomaklı, eşi Seda Çomaklı ve beraberindekilerle öğrencilerin evini ziyaret etti.

Prof. Dr. Çomaklı, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerden Özge Özgentürk'ün kendisini sosyal medya hesabından evlerine davet ettiğini belirterek öğrencilerin isteğini yerine getirmek için eşiyle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyarette öğrencilerin günlük yaşantıları hakkında da bilgi sahibi olabildiğini ifade eden Çomaklı, "Öğrencilerimizi görmek için ziyarette bulunduk. Ailelerin çocuklarının bize emanet olduğunu bilmesini istiyoruz. Biz onlara gözümüzden daha iyi bakıyoruz." diye konuştu.

Özgentürk de Çomaklı çiftinin kendilerini kırmayıp ziyaret etmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ASÜ, çevreci üniversiteler listesinde 4. oldu
04 Aralık 2019 13:18		 Türkiye, 2018 PISA'da, 3 alanda iyileştirme sağlayan tek ülke
04 Aralık 2019 13:04
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
03 Aralık 2019 11:20		 Profesör Aghayev, 'tek millet iki devlet' misyonunu yaşatıyor
02 Aralık 2019 20:58
Sivas'ta öğrencilere yönelik izleme sınavı yapıldı
01 Aralık 2019 22:13		 Not ortalamasını tutturanlara istihdam garantisi
01 Aralık 2019 20:53
ASÜ Rektörü: Derslerin dışında da bir hayatınız olsun
30 Kasım 2019 22:51		 BAU, Gürcistan'da sağlık üssü olacak
30 Kasım 2019 22:21
Veliler yeniden okul sıralarında
30 Kasım 2019 16:13		 Uçak bakım personeli Samsun'da yetişiyor
28 Kasım 2019 19:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:30 - Baba oğul 'karaelmas'ı gün yüzüne çıkarıyor20:26 - Şehit uzman çavuş Özmen son yolculuğuna uğurlandı20:22 - Kremalı kahvelerde 23 çay kaşığına kadar şeker var20:18 - Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti20:14 - Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret20:09 - MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu20:04 - Yozgat'ta memurların mesai saatleri değişiyor19:59 - 'Limon', köy okulunun maskotu oldu19:55 - Yerköprü şelalesi bölgesinde çökme riski19:51 - Üç ilimiz için kuvvetli kar uyarısı
19:47 - Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı arttı19:43 - Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti19:39 - Twitter'dan silinecek hesaplarla ilgili yeni açıklama19:35 - Otomobilin çarptığı lise öğrencisi toprağa verildi19:31 - HSYK eski Daire Başkanı Okur hakim karşısına çıktı19:27 - Aile Bakanlığı, Ceren Özdemir davasına müdahil oldu19:23 - Cesetle yakalanan 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı19:19 - Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
Emekliye 5 aylık zam ve fark
YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor
Erdoğan'ın sözleri iki ili karşı karşıya getirdi
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yalnız kalan yazar 3
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
Capgras sendromu 1
Adalet bakaninin adaletsizlikten şikayet etmesi 4
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
08.12.2019 kasimpasa vr besiktas maci 1
dertlinin söylediğini deli söylemez 1
açlık 2
Pusat 3
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam