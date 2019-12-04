Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret
|04 Aralık 2019 20:14
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisini sosyal medya hesabından akşam yemeğine davet eden öğrencilerin evini ziyaret etti.
AÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğrencisi Özge Özgentürk ve Merve Küçük ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Eda Arıcı ve AÜ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Şeyma Sancar, sosyal medyadan Rektör Çomaklı'yı akşam yemeğine davet etti.
Bu isteği kırmayan Çomaklı, eşi Seda Çomaklı ve beraberindekilerle öğrencilerin evini ziyaret etti.
Prof. Dr. Çomaklı, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerden Özge Özgentürk'ün kendisini sosyal medya hesabından evlerine davet ettiğini belirterek öğrencilerin isteğini yerine getirmek için eşiyle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ziyarette öğrencilerin günlük yaşantıları hakkında da bilgi sahibi olabildiğini ifade eden Çomaklı, "Öğrencilerimizi görmek için ziyarette bulunduk. Ailelerin çocuklarının bize emanet olduğunu bilmesini istiyoruz. Biz onlara gözümüzden daha iyi bakıyoruz." diye konuştu.
Özgentürk de Çomaklı çiftinin kendilerini kırmayıp ziyaret etmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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