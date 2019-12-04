1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baba oğul 'karaelmas'ı gün yüzüne çıkarıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında birlikte çalışan baba ile oğul, "karaelmas" olarak adlandırılan taş kömürünü ekonomiye kazandırıyor.
 04 Aralık 2019 20:30
Yazdır
Baba oğul 'karaelmas'ı gün yüzüne çıkarıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında 20 yıldır maden işçisi olan Dündar Çakır'ın (49) en küçük oğlu 19 yaşındaki Burak Çakır, geçen yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TTK'ye 1500 yer altı üretim işçisi alımı müjdesinin ardından çok istediği madencilik mesleği için başvuruda bulundu.

Çakır, başvurusunun ardından kurada isminin çıkmasıyla dede mirası madenciliğe adım attı.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğünde pano ayak üretim işçisi olarak, taş kömürünü yeryüzüne çıkaran Çakır, babasıyla aynı ocakta alın teri dökmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Oğlumla birlikte çalışmak çok güzel bir duygu"

Baba Dündar Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluyla aynı maden ocağında çalışmanın kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Oğluna elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını belirten Çakır, "Kendi bildiklerimi ona en iyi şekilde öğretmeye çalışıyorum. Oğlumla birlikte çalışmak çok güzel bir duygu. İlk bin kişilik kura çekiminde oğlumun ismi çıkmadı. Sonraki kurada da çıkmaz diye düşündük. Daha sonra isminin çıktığını duyunca ailece çok mutlu olduk." diye konuştu.

Çakır, oğlunun kendisinden daha genç yaşta ocağa girdiğini anlatarak, "Ortamı çok iyi bilmedikleri için her zaman merakta oluyoruz. Maden ocağında ufak tefek iş kazaları oluyor. Bizler de 'İşten çıktı mı, bir yerinde rahatsızlık var mı?' diye meraklanıyoruz. İşten sonra bizleri aramasını söylüyorum. Bazı zamanlar işten çıktığım zaman onu bekliyorum, birlikte evimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Madencilik kutsal bir meslek"

Burak Çakır da madenciliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, madenciler olarak, üreterek devlete ve millete daha çok katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Çakır, babasının en büyük yol göstericisi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Babam işe gireceğimiz belli olduğu zaman neler yapacağımızı söylüyordu. Ben pek anlamıyordum çünkü daha hiçbir şey bilmiyordum. Ocağa girip görünce o zaman babama hak verdim. Babam daha önce benim çalıştığım kartiyede çalışıyormuş. Babamın gördüğü yerleri görmem ve onun çalıştığı iş yerinde çalışmam çok güzel bir duygu."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Temizlik işçisinden örnek davranış
04 Aralık 2019 21:43		 Silah kazasında şehit olan asker toprağa verildi
04 Aralık 2019 20:42
İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi 100. gününde
04 Aralık 2019 20:38		 Şehit uzman çavuş Özmen son yolculuğuna uğurlandı
04 Aralık 2019 20:26
Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti
04 Aralık 2019 20:18		 Otomobilin çarptığı lise öğrencisi toprağa verildi
04 Aralık 2019 19:35
Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti
04 Aralık 2019 19:19		 Erdoğan'ın sözleri iki ili karşı karşıya getirdi
04 Aralık 2019 17:15
Acun Ilıcalı: Fox TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti
04 Aralık 2019 16:07		 Çift kol nakli yapılan Yusuf ayağa kalktı
04 Aralık 2019 15:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - İstanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti21:58 - Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak21:53 - Önce namaz kıldı, ardından imamın telefonunu çaldı21:48 - 'Hatay Havalimanına Tayfur Sökmen ismi verilsin' talebi21:43 - Temizlik işçisinden örnek davranış21:38 - Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor21:34 - LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı21:30 - Meclis'te 'G'it tartışması, Milletvekilleri kürsüye yürüdü21:26 - WhatsApp'tan toplu mesajlara yasak geliyor!21:22 - Devlet desteği ile kurup! 2 milyar dolarlık ihracat yaptılar
21:18 - Mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi21:14 - Doğu Akdeniz'de sondaja devam edilecek21:10 - İçişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar 14 bin 814 personel alacak21:06 - Türkiye 'entegre güvenlik şemsiyesi'yle korunacak21:02 - Temiz hava hakkını korumak için 'ikinci şans'20:58 - BDDK, banka gibi çalışan şirket için savcılığa başvurdu20:54 - Kaza yerinde ölüm oranı yüzde 27 azaldı20:50 - 'KİT'lerin verimlilik 16 kat artmıştır'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak
İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
Erdoğan'ın sözleri iki ili karşı karşıya getirdi
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mudanya 2
15 temmuz 2016 1
vartolu 2
Ceren özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi 4
Her aşk kendi masalını yaratır 1
sahte peygamber 7
patlamış mısır 4
şef 2
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
akraba 3
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam