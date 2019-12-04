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Kaza yerinde ölüm oranı yüzde 27 azaldı

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Serdengeçti, 2019'un 11 aylık döneminde bir yıl öncesine göre kaza yerinde ölüm oranının yüzde 27 azaldığını belirterek, "Bu rakamı daha da düşürmek istiyoruz." dedi.
 04 Aralık 2019 20:54
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Kaza yerinde ölüm oranı yüzde 27 azaldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Strateji ve Eylem Planı toplantısı Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu bölgesindeki 22 kentin emniyet müdür yardımcıları ve trafik şube müdürleri katıldı.

Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, 2020'de kazaların yüzde 50 azaltılmasını hedeflediklerini söyledi.

Trafik güvenliğini, düzenini sağlamayı hedeflediklerini aktaran Serdengeçti, şunları kaydetti:

"2019'un 11 aylık döneminde bir yıl öncesine göre kaza yerinde ölüm oranı yüzde 27 azaldı. Bu rakamı daha da düşürmek istiyoruz. Ülkemizde her yıl binlerce insanı kaybediyor, yüz binlerce insan yaralanıyor. Bunun azaltılması gerekiyor. Gelişmemiş ülkelerde kazalardan insan kaybının fazlalığını görüyoruz. Gelişmiş ülkelerde daha fazla araç, sürücü var ancak kazalar az. Bu insanların onur duyacağı bir durum. Bu onuru biz de yaşamalıyız."

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ülke çapında trafik kazalarının önlenmesine ilişkin çalıştıklarını, sürüş sırasında cep telefonunun kullanılmaması ve hız kurallarına uyulması gerektiğini bildirdi.

Emniyet kemeri takılması halinde kazalardaki ölüm oranlarının da azalacağı uyarısında bulunan Ulucan, Antalya'da trafikte yaya geçidi kullanımının yaygınlaşması, kask ve emniyet kemeri takılması gibi projelerle kazaların azalması için önemli farkındalık oluşturduklarına dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da kentte 280 bin motosikletin bulunduğunu, öğrenciler arasında da bisiklet kullanımının yaygın olduğunu dile getirdi.

Çocuklarda bisiklet kullanım bilincini artırmak için proje başlattıklarına işaret eden Arslan, 12 bin çocuğa çocuk bisikleti ehliyeti verdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı
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