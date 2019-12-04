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BDDK, banka gibi çalışan şirket için savcılığa başvurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Eurobank Kos. SH. A." unvanını kullanan şirketin faaliyet izni olmadığı halde bankacılık faaliyetinde bulunması nedeniyle savcılığa başvurdu.
 04 Aralık 2019 20:58
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BDDK, banka gibi çalışan şirket için savcılığa başvurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan yapılan açıklamada, bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda düzenlenen faaliyetlerde bulunulabilmesi için kurumdan gerekli izinlerin alınmasının zorunlu olup, bu zorunluluğa uyulmadan faaliyette bulunulmasının anılan kanunlar kapsamında suç olarak düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu bağlamda, son dönemde 'Eurobank Kos. SH. A.' unvanını kullanan bir şirketin teminat mektubu düzenlemek suretiyle bankacılık faaliyetinde bulunduğu, ayrıca belgelerinde ve internet sitesinde bankacılık, finansal kiralama ve faktoring işlemleri yaptığı ve kredi kartı çıkardığı izlenimi uyandıran söz ve deyimleri kullandığı tespit edilmiş olup, kurumumuza başvuruda bulunan ya da kurumumuz tarafından faaliyet izni verilen böyle bir banka, kart çıkaran kuruluş ya da finansal kiralama veya faktoring şirketi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu şirket yetkilileri hakkında Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunulduğu belirtilen açıklamada, izinsiz faaliyette bulunduğu tespit edilen

benzer kişiler hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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