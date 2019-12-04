İçişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar 14 bin 814 personel alacak
|04 Aralık 2019 21:10
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Bakanlığın yürüttüğü projeler ve 2020 hedefleri ayrıntılarıyla ortaya konuldu.
Personel alım ve eğitim faaliyetleri
İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bugüne kadar kadrosuna 61 bin 989 yeni personel dahil ederken, yıl sonuna kadar da 14 bin 814 personel almayı hedefliyor.
2019 yılının 10 ayında 13 bin 209 jandarma, bin 927 sahil güvenlik, 323 bin 88 emniyet personeli olmak üzere toplam 323 bin 88 personele görev başı eğitimi verildi.
Personelin görev kapasitesini artırabilmek için bina tesis ve kontrol noktalarındaki iyileştirme ve yenileme faaliyetlerini de sürdüren İçişleri Bakanlığınca 2019 yılında aralarında yeni hizmet binalarının da yer aldığı 87 proje tamamlanırken, aralarında 5 hükümet konağının da yer aldığı 241 projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına 2019'da 3 bin 596 araç alınarak toplam hizmet aracı sayısı 69 bin 604'e ulaştırıldı. Şehir planlaması, trafik yoğunluğu, suç ve suçlulara hızlı müdahale ve genel asayişin sağlanması amacıyla, Emniyet ve Jandarma teşkilatındaki motosiklet sayısı ise 2019 yılında yapılan ve yapılmakta olan 920 alımla toplam 6 bin 120 adede ulaşacak.
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