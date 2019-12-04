1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet desteği ile kurup! 2 milyar dolarlık ihracat yaptılar

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan:- "Bu sene Habur'dan yaptığımız ihracatımız yüzde 30 artmış ve 2 milyar doların üzerine çıkmıştır"
 04 Aralık 2019 21:22
Yazdır
Devlet desteği ile kurup! 2 milyar dolarlık ihracat yaptılar

Habur Sınır Kapısı'ndan yapılan ihracatta yüzde 30 artış oldu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Irak sınırına yakın Özgün köyündeki serada çalışanlarla domates hasadı yaptı.

Şırnak'ta istihdama ve ekonomiye yönelik her türlü girişime destek verdiklerini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Biraz önce Habur Bölge Müdürümüzden bilgiler aldık. Bu sene Habur'da yaptığımız ihracatımız yüzde 30 artmış ve 2 milyar doların üzerine çıkmıştır. Hepimizi sevindiriyor, gururlandırıyor. Bunlar ülke ekonomisinin geleceği acısından ziyadesi ile bizleri mutlu ediyor. Devletimizin sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağlamış olduğu teşvikleri vatandaşlarımızla buluşturmak suretiyle bu ve benzeri yatırımların daha da artması için hep birlikte gayret sarf edeceğiz."

Sera işletmecisi Abdullah Soysal ise serayı devletin sağladığı destekle kurduklarını aktararak, yetkililere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Temiz hava hakkını korumak için 'ikinci şans'
04 Aralık 2019 21:02		 BDDK, banka gibi çalışan şirket için savcılığa başvurdu
04 Aralık 2019 20:58
Kaza yerinde ölüm oranı yüzde 27 azaldı
04 Aralık 2019 20:54		 TÜSİAD'dan 'işsizlik' uyarısı
04 Aralık 2019 12:18
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Gümrük işlemlerinde 'ortak POS' uygulaması başlıyor
04 Aralık 2019 11:41		 BTK'den 'Milli Teknoloji Hamlesi'ne sertifikalı eğitim desteği
04 Aralık 2019 11:21
Türkiye'nin beklediği YHT setlerinden ilki Ankara'ya ulaştı
04 Aralık 2019 11:06		 Tarım alanlarına miras takibi
04 Aralık 2019 11:06
BDDK, Merkez Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti
04 Aralık 2019 10:59		 Türkiye Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama
04 Aralık 2019 10:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - İstanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti21:58 - Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak21:53 - Önce namaz kıldı, ardından imamın telefonunu çaldı21:48 - 'Hatay Havalimanına Tayfur Sökmen ismi verilsin' talebi21:43 - Temizlik işçisinden örnek davranış21:38 - Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor21:34 - LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı21:30 - Meclis'te 'G'it tartışması, Milletvekilleri kürsüye yürüdü21:26 - WhatsApp'tan toplu mesajlara yasak geliyor!21:22 - Devlet desteği ile kurup! 2 milyar dolarlık ihracat yaptılar
21:18 - Mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi21:14 - Doğu Akdeniz'de sondaja devam edilecek21:10 - İçişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar 14 bin 814 personel alacak21:06 - Türkiye 'entegre güvenlik şemsiyesi'yle korunacak21:02 - Temiz hava hakkını korumak için 'ikinci şans'20:58 - BDDK, banka gibi çalışan şirket için savcılığa başvurdu20:54 - Kaza yerinde ölüm oranı yüzde 27 azaldı20:50 - 'KİT'lerin verimlilik 16 kat artmıştır'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak
İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
Erdoğan'ın sözleri iki ili karşı karşıya getirdi
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fatih altayli'nin canli yayını terketmesi 2
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 4
vartolu 2
persian song 1
Pusat 3
ferdi kadıoğlu 1
dertlinin söylediğini deli söylemez 1
patlamış mısır 4
bakır basması 1
netflix 1
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam