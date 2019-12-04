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WhatsApp'tan toplu mesajlara yasak geliyor!

WhatsApp yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Aralık itibariyle toplu mesajlara izin verilmeyecek.
 04 Aralık 2019 21:26
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WhatsApp'tan toplu mesajlara yasak geliyor!

WhatsApp uygulaması üzerinden atılan toplu mesajlara 7 Aralık itibariyle engelleme geliyor.

Bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Bu, bütünsel bir yaklaşım gerektiren bir sorundur ve WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi Hizmet Şartlarımızı ihlal eden suiistimali önlemek için elindeki kaynakları kullanma (yasal işlem dahil) kullanmayı taahhüt eder. Bu nedenle, teknolojik yaptırıma ek olarak, bu tür bir istismarın platformdaki kanıtlarına bağladığımız bireylere veya şirketlere karşı yasal işlem yapıyoruz.

WhatsApp, bu gibi durumlarda yasal işlem yapmaya devam etme hakkını saklı tutar.

Memurlar.Net
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