Meclis'te 'G'it tartışması, Milletvekilleri kürsüye yürüdü

- "İt" dedin tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Alevi yurttaşların ayrımcı bir muameleye uğradığını ileri sürdü.

Alevilerin inançlarını, kendi istedikleri gibi yaşayamadıklarını, hakim ideolojinin dayattığı şekilde yaşamak zorunda kaldıklarını iddia eden Tanrıkulu, Alevilere bütçeden hiç para ayrılmadığını söyledi.

Hükümetin, Alevi inancının kamusal yaşamda tanınmasının karşısında olduğunu ileri süren Tanrıkulu, konuşması sırasında kendisine laf atan MHP'li milletvekillerine "Çok ileri gidiyorsunuz." şeklinde tepki gösterdi.

Tanrıkulu ile MHP'li milletvekillerinin tartışmasının devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Bu sırada MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tanrıkulu'nun kendilerine "it" dediğini belirterek, tepki gösterdi.

Enginyurt, Kılavuz ve Tanrıkulu'nu, araya giren milletvekilleri sakinleştirdi.

Birleşimin yeniden açılmasının ardından söz alan Tanrıkulu, üzerine yürüyen MHP'li milletvekillerine "git" dediğini söyledi. Tanrıkulu, MHP'li milletvekillerinin kendisine yönelik tepkisinin, kimliğinden kaynaklandığını da öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Tanrıkulu'nun eğer sarf ettiyse söz konusu ifadesini geri almasını ve maksadını aşan ifadeler kullanmamasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tanrıkulu'nun "git" dediğini belirterek, "Başka türlü anlaşıldıysa ben geri alıyorum. Üzerine yüründüğü için 'git' dedi. Hiçbir milletvekili bir harf eksiğiyle bu kelimeyi kullanmaz, kullanılmaması gerekir." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de Alevilerin evlerine işaret konulmasına yönelik olayları kınadığını belirterek, bu olayın faillerine yönelik gereken işlemlerin yapıldığını vurguladı.

Yaşananların Ali Baba ve Kırk Haramiler masalını hatırlattığını ifade eden Bekle, "Alevi vatandaşlarımızın evine işaret koyanlar haramidir." dedi.

HDP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun bazı raporlarına yönelik itirazların görüşmelerine geçildi.