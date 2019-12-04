1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor

Rize Araştırmaları Vakfı tarafından basılan ve Murat Hiçyılmaz'ın kaleme aldığı 'Güneysu Seyahatnamesi' adlı kitapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile kökleri ele alındı. Kitapta, Erdoğan ailesinin kökeninin Orta Asya'ya dayandığı belirtildi.
 04 Aralık 2019 21:38
Yazdır
Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor

Rize Araştırmaları Vakfı'nca basılan, yazar Murat Ümit Hiçyılmaz'ın 'Güneysu Seyahatnamesi' adlı kitabı yayımlandı. Rize'nin Güneysu ilçesinin tarihinin anlatıldığı kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin kökeninin de Orta Asya'ya dayandığı ve yöreye Kafkasya üzerinden geldikleri belirtildi.

Rize Araştırmaları Vakfı tarafından yazar Murat Ümit Hiçyılmaz'ın kaleme aldığı 'Güneysu'dan Potomya'ya yolculuk' sloganıyla basılan 'Güneysu Seyahatnamesi' adlı kitap yayımlandı. Kitapta Rize'nin Güneysu ilçesinin tarihi anlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile geçmişine ilişkin bilgiler de yer aldı. Erdoğan ailesinin kökeninin Orta Asya'ya dayandığı ve yöreye Kafkasya üzerinden geldikleri kitapta belirtildi.

"KÖYLERİ, MAHALLELERİ KARIŞ KARIŞ DOLAŞTIK"

'Güneysu Seyahatnamesi'ne çok emek verdiklerini belirten Murat Ümit Hiçyılmaz, "Güneysu ilçemizin bütün köylerini, mahallelerini, her karış toprağını dolaştık. 'Güneysu Seyahatnamesi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın köyünü ve atalarını da araştırma imkanımız oldu. Cumhurbaşkanı'mızın ailesi hakkında kitapta ilk kez yayımlanan önemli bilgilere ulaştık. Bu çalışma vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile geçmişini, arşiv kayıtlarına göre derinlemesine inceleme şansı bulduk. Kitapta bu bilgilere yer verdik" dedi.

"ERDOĞAN'IN AİLESİ KÖKLÜ BİR AİLE"

Erdoğan ailesinin Dumankaya köyünün en eski ve kalabalık ailelerinden olduğunu arşivlerden tespit ettiklerini kaydeden Murat Ümit Hiçyılmaz, "Kayıtlara göre 1515 ile 1550 arasında Güneysu eski adıyla Potomya ve Salarha Vadisi, bir ilki yaparak Müslüman olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi, eski adıyla Pulihoz köyündeki o zamanki Bakatoğlu, Delibaltaoğlu, Davutoğlu ve Kabaosmanoğlu soy isimleriyle yaşamaktaydı. Bu dört kalabalık aile, kökünde bir aileden gelmedir. Kayıtlara göre 450 ile 500 yıl o vadide yerli, yerleşik, kadim ve köklü bir aile olduğunu tespit ettik. Ayrıca bu ailenin yörenin İslamlaşmasına öncülük ettiği de ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi o bölgenin köklü ve kadim ailesidir" diye konuştu.

"İĞNEYLE KUYU KAZARCASINA BİLGİ TOPLANDI"

'Güneysu Seyahatnamesi'ni yayımlayan Rize Araştırmaları Vakfı Başkanı Ömer Erdoğan da seyahatname serilerinin üçüncüsünü çıkardıklarını belirterek, "İlçede neler varsa neler değerliyse geçmişten bugüne gelen hikayeler, arşiv nüfus kayıtları, tarihi eserler ve kültürüne varana kadar bilgileri topladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Güneysulu olması dolayısıyla 'Güneysu Seyahatnamesi' kitabında kendisine ve ailesine yer verdik. Bu bölüm için titizlikle günlerce araştırarak bilgileri topladık. Buradaki amacımız doğru bilgiyi belgesiyle beraber bu kitapta yayımlamaktı. Arşiv kayıtları, tapu tahrir defterlerinden nüfus defterlerine varana kadar şer'iyye sicillerinden, devlet arşivinden diğer kayıtlara kadar yazarımız çalıştı. İğneyle kuyu kazarcasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile köklerinin nereye dayandığına dair bilgi ve belgelere ulaştı" dedi.

"ERDOĞAN ÇOK MEMNUN OLDU"

'Güneysu Seyahatnamesi'ni İstanbul Rize Günleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarını da belirten Ömer Erdoğan, "Çok memnun ve mutlu oldu. İsteği dışından böyle bir çalışma olması, kendisini mutlu etti" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak
04 Aralık 2019 21:58		 'Hatay Havalimanına Tayfur Sökmen ismi verilsin' talebi
04 Aralık 2019 21:48
Meclis'te 'G'it tartışması, Milletvekilleri kürsüye yürüdü
04 Aralık 2019 21:30		 Doğu Akdeniz'de sondaja devam edilecek
04 Aralık 2019 21:14
'KİT'lerin verimlilik 16 kat artmıştır'
04 Aralık 2019 20:50		 Aile Bakanlığı, Ceren Özdemir davasına müdahil oldu
04 Aralık 2019 19:27
'Atanamayan öğretmen kağıt toplayarak geçimini sağlıyor'
04 Aralık 2019 19:07		 İYİ Parti'den 'termik santral' değerlendirmesi
04 Aralık 2019 17:21
Bahçeli: Ceza indirim teklifini beklemeye aldık
04 Aralık 2019 16:31		 CHP Sözcüsü Öztrak: Kamu bankalarında ne oluyor
04 Aralık 2019 16:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - İstanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti21:58 - Belediye başkanı, amatör ligde futbol oynayacak21:53 - Önce namaz kıldı, ardından imamın telefonunu çaldı21:48 - 'Hatay Havalimanına Tayfur Sökmen ismi verilsin' talebi21:43 - Temizlik işçisinden örnek davranış21:38 - Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor21:34 - LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı21:30 - Meclis'te 'G'it tartışması, Milletvekilleri kürsüye yürüdü21:26 - WhatsApp'tan toplu mesajlara yasak geliyor!21:22 - Devlet desteği ile kurup! 2 milyar dolarlık ihracat yaptılar
21:18 - Mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi21:14 - Doğu Akdeniz'de sondaja devam edilecek21:10 - İçişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar 14 bin 814 personel alacak21:06 - Türkiye 'entegre güvenlik şemsiyesi'yle korunacak21:02 - Temiz hava hakkını korumak için 'ikinci şans'20:58 - BDDK, banka gibi çalışan şirket için savcılığa başvurdu20:54 - Kaza yerinde ölüm oranı yüzde 27 azaldı20:50 - 'KİT'lerin verimlilik 16 kat artmıştır'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan af talimatı: Kısa sürede çalışıp getirin!
Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
YSK, Ak Partili belediye başkanını görevden alacak
İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor
Emekliye 5 aylık zam ve fark
Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
Erdoğan'ın sözleri iki ili karşı karşıya getirdi
Burak Yılmaz da 'çakarlı'
Vakıfbank'taki hisse devri, personel açısından ne anlama geliyor?
Orman Mühendisleri Odası: OGM'nin personel alımında haksızlığa uğrayan bize gelsin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ömer bayram'ın rakibine attığı tokat 2
Farid farjad 1
şekerpare 2
opet 2
keloğlan 1
Erdogan'in filtre yasasını veto etmesi 2
Capgras sendromu 1
Şafak vakti 2
karşılık ve karşıt kelimelerinin yanlış kullanımı 3
hastalık hastası 3
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam