Temizlik işçisinden örnek davranış
Zonguldak'ta temizlik personeli olarak çalışan Muhammet isimli işçi, çöpten topladığı ekmekleri kuşlara yedirdi.
|04 Aralık 2019 21:43
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Zonguldak'ta temizlik personeli olarak çalışan Muhammet isimli işçi, çöpten topladığı ekmekleri kuşlara yedirdi.
Zonguldak Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Muhammet isimli bir işçi vatandaşların şaşkın bakışları arasında çöpten bir şeyler topladı. İşçi, bir süre sonra çöpten çıkardığı ekmek parçalarını kuşlara yedirdi. Temizlik görevlisinin bu örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.
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