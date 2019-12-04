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'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz,Kur'an ve sünneti merkeze alan din eğitiminin çok önemli olduğunu belirtti.
 04 Aralık 2019 22:08
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'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'

Bulgaristan, Romanya, Kosava, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'teki imam hatip lisesi ve dengi okullarla işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen "2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu" toplantısı devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Bağcılar'da düzenlenen "2. Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu" toplantısında, Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiğinin hızla yükseldiğini hatırlattı.

İmam hatip okullarının dünyanın en özgün eğitim modellerinden bere olduğunu ifade eden Yılmaz, bu okullarda yüzde 25 oranında dini, yüzde 75 oranında da akademik derslerin verildiğini belirtti.

Balkanlar ve Avrupa'da Türkiye'deki imam hatip liselerine benzer programlar uygulayan eğitim kurumları olduğunu ifade eden Yılmaz, Bulgaristan, Romanya, Kosava, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'teki okullarla işbirliğini geliştirmek amacıyla bu toplantıların yapıldığını söyledi.

Yılmaz, bu toplantıyla Müslüman ülkelerin talepleri doğrultusunda ülkemizin din öğretimi birikimi konusunda tecrübe paylaşımında bulunduklarını dile getirerek, ülkemizin telif modeli olan imam hatip ortaokulu ve liselerini, eğitim sistemlerine uyarlamak isteyen ülkelere rehberlik yaptıklarını anlattı.

Yılmaz, Uluslararası Din Eğitimi Vizyonu toplantısıyla fikir alışverişi yaptıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Özellikle DEAŞ ve FETÖ gibi oluşumları görüyoruz. Din eğitiminin aslında ülkeler için çok önemli bir güvenlik sorunu haline geldiğini görüyoruz. İmam hatip okullarımız, İslam'ın doğru anlaşılmasında FETÖ gibi, DEAŞ gibi birtakım unsurların kendi amaçlarına göre dini yorumlayıp insanların zihnini karıştırmasına karşın Kitap ve sünnet merkezli sahih bir din öğretiminin halkla bütünleştirmiştir. Kur'an ve sünneti merkeze alan din eğitiminin çok önemli olduğunu, din öğretimi açısından bu kurumların öneminin yadsınamayacak derecede bir gerçek olduğunu paylaşıyoruz."
Anadolu Ajansı
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