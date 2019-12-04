'Beyaz altın' sofralar için hazırlanıyor
|04 Aralık 2019 22:13
|Yazdır
Türkiye'de üretilen çeltiğin büyük bölümünün karşılandığı Trakya'da, hasadın ve kurutmanın ardından çiftçinin "beyaz altın" dediği çeltik, fabrikalarda pirinç haline getirilmeye başlandı.
Çiftçilerin yetişmesi için suyla besledikleri çeltik, pirinç safhasına gelinceye dek birçok işlemden geçiyor. Hasadı yapılan çeltik, kurutulduktan sonra fabrikalara gönderiliyor.
Fabrikalarda işlenen çeltik sofralar için pirinç haline getiriliyor.
İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpsala'nın Türkiye'nin "çeltik ambarı" olduğunu söyledi.
Çeltiğin zorlu bir üretim sürecinin ardından, fabrikalarda işlendikten sonra sofralara ulaştığını anlatan Balcılar, "Çeltik üreticileri 6 ay boyunca adeta bir annenin çocuğuna baktığı gibi özenle ürünü yetiştiriyor. Hasadın ardından kurutulan çeltik, pirinç haline getirilmesi için fabrikalarda işleniyor. Hem tarlada hem de fabrikalarda son haline getirilen pirinç vatandaşımızın sofrasında yerini alıyor." dedi.
"Pirinci ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderiyoruz"
Çeltik fabrikası sahibi Ali Gümüş ise çeltiğin biçildikten sonra işlenmek üzere fabrikalara getirildiğini ifade etti.
İlk olarak ürünün içerisinde olabilecek sap, çöp ya da taşın ayıklandığını belirten Gümüş, şunları kaydetti:
"Çeltiğin kabuğu soyulduktan sonra kepeğinden arındırılır. Hava yardımıyla pirinç temizlenir, mat şekilde olan ürün parlatıldıktan sonra el değmeden paketlenir. İnsanımızın önüne daha lezzetli ve güzel pilavlık pirinçleri gönderebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Burada işlediğimiz pirinci ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderiyoruz. Ankara, Antalya, Denizli, Burdur ve Nevşehir gibi illere kamyonlarla bayilerimize götürüyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
04 Aralık 2019 22:47
|Gazetede gördü, devlet desteğiyle tesis sahibi oldu
04 Aralık 2019 22:41
|Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor
04 Aralık 2019 22:23
|Hayalini kurduğu lüks otomobili dükkanında sergiliyor
04 Aralık 2019 22:18
|Temizlik işçisinden örnek davranış
04 Aralık 2019 21:43
|Silah kazasında şehit olan asker toprağa verildi
04 Aralık 2019 20:42
|İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi 100. gününde
04 Aralık 2019 20:38
|Baba oğul 'karaelmas'ı gün yüzüne çıkarıyor
04 Aralık 2019 20:30
|Şehit uzman çavuş Özmen son yolculuğuna uğurlandı
04 Aralık 2019 20:26
|Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti
04 Aralık 2019 20:18