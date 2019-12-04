1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Beyaz altın' sofralar için hazırlanıyor

Trakya'da, hasadın ve kurutmanın ardından çiftçinin "beyaz altın" dediği çeltik, fabrikalarda pirinç haline getiriliyor.
 04 Aralık 2019 22:13
Yazdır
'Beyaz altın' sofralar için hazırlanıyor

Türkiye'de üretilen çeltiğin büyük bölümünün karşılandığı Trakya'da, hasadın ve kurutmanın ardından çiftçinin "beyaz altın" dediği çeltik, fabrikalarda pirinç haline getirilmeye başlandı.

Çiftçilerin yetişmesi için suyla besledikleri çeltik, pirinç safhasına gelinceye dek birçok işlemden geçiyor. Hasadı yapılan çeltik, kurutulduktan sonra fabrikalara gönderiliyor.

Fabrikalarda işlenen çeltik sofralar için pirinç haline getiriliyor.

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İpsala'nın Türkiye'nin "çeltik ambarı" olduğunu söyledi.

Çeltiğin zorlu bir üretim sürecinin ardından, fabrikalarda işlendikten sonra sofralara ulaştığını anlatan Balcılar, "Çeltik üreticileri 6 ay boyunca adeta bir annenin çocuğuna baktığı gibi özenle ürünü yetiştiriyor. Hasadın ardından kurutulan çeltik, pirinç haline getirilmesi için fabrikalarda işleniyor. Hem tarlada hem de fabrikalarda son haline getirilen pirinç vatandaşımızın sofrasında yerini alıyor." dedi.

"Pirinci ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderiyoruz"

Çeltik fabrikası sahibi Ali Gümüş ise çeltiğin biçildikten sonra işlenmek üzere fabrikalara getirildiğini ifade etti.

İlk olarak ürünün içerisinde olabilecek sap, çöp ya da taşın ayıklandığını belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"Çeltiğin kabuğu soyulduktan sonra kepeğinden arındırılır. Hava yardımıyla pirinç temizlenir, mat şekilde olan ürün parlatıldıktan sonra el değmeden paketlenir. İnsanımızın önüne daha lezzetli ve güzel pilavlık pirinçleri gönderebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Burada işlediğimiz pirinci ağırlıklı olarak İstanbul'a gönderiyoruz. Ankara, Antalya, Denizli, Burdur ve Nevşehir gibi illere kamyonlarla bayilerimize götürüyoruz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi
04 Aralık 2019 22:47		 Gazetede gördü, devlet desteğiyle tesis sahibi oldu
04 Aralık 2019 22:41
Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor
04 Aralık 2019 22:23		 Hayalini kurduğu lüks otomobili dükkanında sergiliyor
04 Aralık 2019 22:18
Temizlik işçisinden örnek davranış
04 Aralık 2019 21:43		 Silah kazasında şehit olan asker toprağa verildi
04 Aralık 2019 20:42
İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi 100. gününde
04 Aralık 2019 20:38		 Baba oğul 'karaelmas'ı gün yüzüne çıkarıyor
04 Aralık 2019 20:30
Şehit uzman çavuş Özmen son yolculuğuna uğurlandı
04 Aralık 2019 20:26		 Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti
04 Aralık 2019 20:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:59 - Bebeğiniz tüm ihtiyaçlarında %70'e varan indirim23:37 - Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı23:31 - AK Parti'li Kurtulmuş'tan Ceren Özdemir açıklaması23:26 - Bilinenin aksine soğuk hava kilo verdiriyor23:21 - Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler23:16 - Sağlık personeli, 70 yaşındaki adamı hastanelik etti23:11 - Kargı Kaymakamı, askere gitti23:06 - Başsavcılıktan Selahattin Demirtaş açıklaması23:00 - 15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar22:53 - Mahir Ünal: Çelişki görmüyorum
22:47 - Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi22:41 - Gazetede gördü, devlet desteğiyle tesis sahibi oldu22:36 - Galatasaray'a evinde büyük şok!22:30 - Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı22:23 - Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor22:18 - Hayalini kurduğu lüks otomobili dükkanında sergiliyor22:13 - 'Beyaz altın' sofralar için hazırlanıyor22:08 - 'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vermidon 3
su elçileri 2
25 kuruş 1
patlamış mısır 4
06.12.2019 fenerbahce vs alba berlin maci 1
06.12.2019 baskonia vs anadolu efes maci 3
persian song 1
Adalet bakaninin adaletsizlikten şikayet etmesi 4
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
Her aşk kendi masalını yaratır 1
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam