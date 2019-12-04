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Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor

Eskişehir'de bir maden ocağında manyezit cevherini zenginleştirmek amacıyla yapılan triyaj (elle ayıklama) çalışanı 100 kadın, ekmeğini adeta taştan çıkartıyor.
 04 Aralık 2019 22:23
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Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor

Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Nemli Mahallesi'nde faaliyet gösteren manyezit madeninde pek çok kadın istihdam ediliyor. Mühendisten işçiye kadar birçok alanda çalışan kadınlar, aynı zamanda halk oyunları, koro, tiyatro gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerde de yer alıyor.

Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğini kurarak bu çatı altında güçlerini birleştiren işçi kadınlar hemcinslerine de örnek oluyor.

Dernek Başkanı ve maden mühendisi Canan Geçit, 2017 yılında kurdukları derneki sayesinde madencilik mesleğini tanıtmayı, sektörde kadın istihdamının devamını sağlayıp yaygınlaştırmayı amaçladıklarını, kadının her iş kolunda olabileceğini göstermek istediklerini söyledi.

Kendilerine destek olan şirket sahipleri ve yöneticilerine teşekkür eden Geçit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş hayatı dışında halk oyunları, koro, tiyatro gibi kültürel etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. Kadın madenciler olarak yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Yer altındaki cevheri zenginleştirip kullanılabilir hale getirmek çok güzel bir duygu. İş koşulları bazen bizi zorlayabiliyor ancak üstesinden gelebiliyoruz. Sıkıntılı gibi görünen madenciliği keyifle yapıyoruz."

Yaklaşık 10 yıldır madende "elle ayıklama" görevine devam eden 3 çocuk annesi Satı Turap da madenci olarak çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İşini çok sevdiğini anlatan Turap, "Alışıncaya kadar zorluk çektim ancak şimdi işi bırakmak istemiyorum. Kadınlara, ayaklarının üzerinde durmalarını öneriyorum. Kadınların bu sektörde de çalışmasını tavsiye ediyorum. 'Madende nasıl çalışırım' diye düşünürken, 10'uncu yılımdayım." ifadelerini kullandı.

"Kadın madenci olmak zor"

Triyajda 3 yıllık tecrübe sahibi Emine Gül ise "Kadın madenci olmak zor. Özellikle kış şartlarında daha da zor hale gelebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden Eskişehir'deki madende çalışmak için gelen 3 çocuk annesi Ergül Tırpan da arkadaşlarıyla çalışırken çok güzel vakit geçirdiklerini aktardı.

Tırpan, "İşverenlerimiz ve yöneticilerimiz çok iyi insanlar. Saat 05.00-06.00 gibi kalkıp adeta uçarak çalışmak için madene geliyoruz." dedi.

Bir başka işçi 3 çocuk annesi Hafize Kalyon, madende iş arkadaşlarıyla çalışırken günün nasıl geçtiğini anlamadıklarını vurguladı.

İşe 6 ay önce giren Şerife Coruk da bütün kadınlara madende çalışmalarını tavsiye edebileceğini belirtti.

"Bu kadınların elleri öpülür"

Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı da olan şirketin genel müdürü Ekrem Bulur, çalışan kadınların hepsinin ekmeklerini taştan çıkarıp kınalı elleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Kadınların, madende çalışarak ellerinden gelenin en iyisini yaptığını dile getiren Bulur, "Dünyanın pek çok ülkesine kadınlarımızın elleriyle çıkarttıkları madenler sanayi ürünü olarak gidiyor. Bu kadınların elleri öpülür. Onları desteklemeye devam edeceğiz. İyi ki kadınlarımız var. Alınlarının akıyla kazandıkları parayla ailelerini geçindiriyorlar." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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