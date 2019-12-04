1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), bu sömestr tatilinde lise öğrencilerinin iki farklı dalda kendilerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, lise öğrencilerine bir hafta boyunca üniversite hayatını deneyimleme olanağı sunulacağı açıkladı.
 04 Aralık 2019 22:30
Yazdır
Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sürekli Eğitim Merkezi'nin (SEM), düzenlediği Programlamaya Giriş ile Sanat ve Tasarım Deneyimi eğitimleri, 20-24 Ocak 2020 tarihlerinde, üniversitenin 26 Ağustos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Programlamaya Giriş Eğitimine katılacak öğrenciler erken yaşta, profesyonellerin kullandığı seviyede programlamayla tanışacak. Sanat ve Tasarım Deneyimi dersleri ile de sanatla yakından tanışma fırsatı bulacak.

EĞLENCELİ PROGRAMLAMA İÇERİĞİ

En çok talep edilen eğitimlerin başında gelen Programlamaya Giriş Eğitimi, lise öğrencilerine yönelik olarak eğlenceli bir içerikle hazırlandı. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencilerinin derslerinde, profesyonellerin ise iş yaşamında kullandığı programlama dili olan "Java" üzerinden verilecek olan dersler, eclipse geliştirme ortamında yapılacak. Lise öğrencilerinin erken yaşta doğru programlama öğrenmesini sağlayacak olan eğitimle, programlama öğreniminin en önemli çıkmazlarından biri olan yanlış öğrenmenin önüne geçilmesi sağlanacak.

DİJİTAL ÇAĞIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE

Nesnelerin interneti, yapay zeka, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, dijital ikizler ve 3D/4D baskı gibi içinde bulunduğumuz dijital çağın dönüştürücü teknolojileri ile Toplum 5.0 ve Endüstri 4.0 gibi yine çağımızın önemli kavramları da bu eğitim kapsamında öğrencilere tanıtılacak.

RENKLER, SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNDE

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinin içeriğini hazırladığı Sanat ve Tasarım Deneyimi eğitimi için de kapsamlı bir içerik hazırlandı. Liseliler, üniversitenin akademisyenlerinden Desen Atölyesi, Dokuma ve Dikiş Atölyesi, Baskı Teknikleri-Serigrafi (İpek Baskı), Temel Fotoğraf ve Animasyon dersleri alacak. Erken yaşta sanat ve tasarım alanında üretim yapabilme becerisi kazandıracak olan bu eğitim ile öğrenciler; yaratıcı ve özgün çözümler üretebilen, eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, kendi kültürünü benimsemiş, sosyal olarak duyarlı, güncel sanat ve tasarım eğilimlerini izleyerek uluslararası alanda yer alan, disiplinlerarası düşünebilen sanatçılar, tasarımcılar olma yolunda ilk adımlarını atacak.

İSTEYEN ÜNİVERSİTE YURTLARINDA KONAKLAYABİLECEK

Eğitimlere şehir dışından katılmak isteyen öğrenciler, Yeditepe Üniversitesi yurtlarında konaklayabilecek. Öğrenciler, bu süre içinde Yeditepe Üniversitesi'nde kampüs yaşamını deneyimleme olanağı da bulacak. Programlamaya Giriş Eğitimi kapsamında Astronomi Müzesi Turu da gerçekleştirilecek.

Ayrıntılı bilgi Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin web sitesinden edinilebilecek.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'
04 Aralık 2019 22:08		 Anadolu Üniversitesi Rektörü'nden öğrenci evine ziyaret
04 Aralık 2019 20:14
ASÜ, çevreci üniversiteler listesinde 4. oldu
04 Aralık 2019 13:18		 Türkiye, 2018 PISA'da, 3 alanda iyileştirme sağlayan tek ülke
04 Aralık 2019 13:04
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
03 Aralık 2019 11:20		 Profesör Aghayev, 'tek millet iki devlet' misyonunu yaşatıyor
02 Aralık 2019 20:58
Sivas'ta öğrencilere yönelik izleme sınavı yapıldı
01 Aralık 2019 22:13		 Not ortalamasını tutturanlara istihdam garantisi
01 Aralık 2019 20:53
ASÜ Rektörü: Derslerin dışında da bir hayatınız olsun
30 Kasım 2019 22:51		 BAU, Gürcistan'da sağlık üssü olacak
30 Kasım 2019 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:59 - Bebeğiniz tüm ihtiyaçlarında %70'e varan indirim23:37 - Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı23:31 - AK Parti'li Kurtulmuş'tan Ceren Özdemir açıklaması23:26 - Bilinenin aksine soğuk hava kilo verdiriyor23:21 - Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler23:16 - Sağlık personeli, 70 yaşındaki adamı hastanelik etti23:11 - Kargı Kaymakamı, askere gitti23:06 - Başsavcılıktan Selahattin Demirtaş açıklaması23:00 - 15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar22:53 - Mahir Ünal: Çelişki görmüyorum
22:47 - Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi22:41 - Gazetede gördü, devlet desteğiyle tesis sahibi oldu22:36 - Galatasaray'a evinde büyük şok!22:30 - Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı22:23 - Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor22:18 - Hayalini kurduğu lüks otomobili dükkanında sergiliyor22:13 - 'Beyaz altın' sofralar için hazırlanıyor22:08 - 'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.12.2019 galatasaray vs a.alanyaspor maci 1
kabakulak 2
su elçileri 2
açlık 2
opet 2
bulgurlama 2
dertlinin söylediğini deli söylemez 1
Beinsports'un küçücük görüntülere bile telif atmasi 1
Sevgili sözlük 3
why 4
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam