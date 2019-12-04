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Galatasaray'a evinde büyük şok!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.
 04 Aralık 2019 22:36
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Galatasaray'a evinde büyük şok!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Tuzlaspor, 53. dakikada Sadık'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 55. dakikada Yunus Akgün'ün yerine Adem Büyük oyuna dahil oldu.

59. dakikada Jimmy Durmaz'ın yerine Belhanda oyuna giren isim oldu. 64. dakikada Selçuk İnan'ın yerine Donk oyuna girdi.

10 kişi kalan Tuzlaspor 89. dakikada Umut ile 2-0 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca Tuzlaspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve rövanş için avantaj elde etti.

Memurlar.Net
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