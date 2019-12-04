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Gazetede gördü, devlet desteğiyle tesis sahibi oldu

(Özel) Gazetede gördü, devlet desteğiyle milyonluk tesis sahibi oldu
 04 Aralık 2019 22:41
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Gazetede gördü, devlet desteğiyle tesis sahibi oldu

Manisa'da, okuduğu gazete haberi üzerine TKDK'nın projelerinden haberdar olan genç girişimci, almış olduğu hibe desteğiyle yılda yaklaşık 160 bine yakın kapasitelik civciv yetiştiren tesis kurdu. Kurduğu milyonluk tesiste broyler cinsi tavuk üretimi yapan genç girişimcinin yetiştirdiği tavuklar, firmalar aracılığıyla iç pazarının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Manisa'da genç girişimci Samet Gezgin (33), okuduğu gazete haberi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) projelerini araştırmaya başladı. Babasının yönlendirmesiyle de TKDK'nın Manisa İl Koordinatörlüğüne başvuru yapan genç girişimci Gezgin, 1 milyon 900 bin lira maliyetli tesis için, 870 bin lira hibe desteği alarak Soma'nın Kumköy Mahallesi'nde Avrupa Standartlarında civciv tesisi kurdu. Daha önce inşaat sektörüyle uğraşan Gezgin, yılda yaklaşık 160 bine yakın kapasitelik civciv tesisi ile kendi işinin patronu oldu. Gezgin, bakımını yaptığı civcivlerden et verimi yüksek tavuklar elde ederek, tavukları entegre tesislere satıyor. Köy hayatını sevmesinde civciv tesisini kurmasında olumlu etken olduğunu dile getiren Gezgin, "Babamın bir gazete kupüründe görmesiyle TKDK'nın böyle bir hibe desteği olduğunun farkına vardık. Buralarda kümesler mevcuttu ama böyle bir desteklemeden haberdar değildik. TKDK'ya giderek, proje hakkında bilgi aldık. İlk olarak projeyi uygulayacağımız yeri bulduk. Yeri bulduktan sonra TKDK'ya haber vererek, danışmanların yardımıyla da burayı aldık. Proje 1 milyon 900 bin liraya mal oldu. 870 bin lirasını TKDK'dan hibe olarak aldık. Desteğe güvenerek bu işe girdik. Çok memnunuz. Şu an Türkiye'nin çok önemli bir firmasıyla çalışıyoruz. Üretim değerlerimiz de çok iyi. Yılda yaklaşık 150 bin ila 160 bin arası civciv besliyoruz. Daha önce inşaat işiyle uğraşıyordum. Bu iş benim için çok farklı bir kol oldu. Burada hayvanlara olan ilgi, alakamızı da gideriyorum. Çok efor sarf etmeden de yapılabilecek bir iş olduğu için çok memnunuz. Çalıştığımız firma tavuklarımızı yurt dışına da ihraç ediyor. Bu milli değerdir. Bu tür desteklerin devletimiz tarafından arttırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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