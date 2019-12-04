1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi

Niğde'de trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip, yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı.
 04 Aralık 2019 22:47
Yazdır
Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi

Niğde'de trafik cezası borçları ya da çeşitli nedenlerle icralık olduğu için trafikten men edilip, yediemin otoparkına çektirilen otomobil ve motosikletlerin birçoğu çürümeye başladı.

Borcu nedeniyle aracı haciz olan, yanlış park ya da kaza sonrası hasar gören araçlar yediemin otoparklarına çekilerek çürümeye bırakılıyor. Şahinali Mahallesi'nde yediemin otoparkı işleten Hasan Sözer, yaklaşık 400 araç ve bine yakın motosikletin otoparkta bulunduğunu söyledi. Sözer, Biz otopark işletmecileri olarak çok büyük sıkıntıdayız çünkü artık buraya gelen araçlara yer bulamıyoruz. Buraya gelen araçlar çıkmıyor, her gün yaklaşık 10 araç geliyor ama ancak 1 araç çıkıyor. Burada bekleyen araçların da değeri düşüyor dedi.

SATILMIYOR, ÇÜRÜYOR

İcra ile satışa sunulan araçların da çok geç satıldığını belirten Sözer, Bugün 100 bin TL değerinde olan araç, 6 ay sonra 70 bine, 80 bine düşüyor. Hem mal sahibi zarar ediyor hem devletimiz zarar ediyor. Gelen araçlar satılmıyor çünkü burada çürüyor. Bu aralar plakasız motorlar geliyor. 5-6 yıl burada kalan motorlar var ama kimse gelip almıyor diye konuştu.

SAHİPLENEN OLMUYOR

Depolarda duran motosikletlerin çoğunun tescilsiz, ruhsatsız, plakasız ve eksik evraktan yakalandığını, bundan dolayı da sahiplenilmediğini belirten Sözer, şunları söyledi Denetimlerde yakalanan motosikletler, bizim tarafımızdan ya otoparklara ya da yediemin depolarına getiriliyor. Bunların hepsinin yakalanma sebebi de motosikletin ya tescilsiz olması ya da ruhsat veya plakasının bulunmaması. Bugün bu depolarda bulunan motosikletlerin en yüksek fiyatlı olanı bin 500 lira civarında. Plakasız yakalanan bir motosiklete plaka çıkarılmaya kalkıldığında ise yaklaşık bin 500 lira kadar masraf olduğu söyleniyor. Masraf çok olunca ne motorları sahiplenen çıkıyor, ne de gelip alıyorlar.

ZARAR EDİYORUZ

Motosikletlerin depolarda ve otoparklarda bekleme süresinin 6 ay olduğunu kaydeden Sözer, sürenin tamamlanmasının ardından Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satılması ya da hurdaya ayrılması gerektiğine dikkat çekerken, şunları kaydetti Satış olmayınca depolar ve otoparklar dolup taştı. Milli Emlak Müdürlüğü'nün konuya el atması gerek. Satılacaksa satılsın, hurdaya ayrılacaksa hurdaya ayrılsın. Çünkü artık ne depolarda ne de otoparklarda motosiklet koyacak yer kaldı. Biz de bu işten zarar ediyoruz. Biz bunları kendi çekicimiz ile depolara getiriyoruz. Harcadığımız mazot cebimizden çıkıyor.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gazetede gördü, devlet desteğiyle tesis sahibi oldu
04 Aralık 2019 22:41		 Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor
04 Aralık 2019 22:23
Hayalini kurduğu lüks otomobili dükkanında sergiliyor
04 Aralık 2019 22:18		 'Beyaz altın' sofralar için hazırlanıyor
04 Aralık 2019 22:13
Temizlik işçisinden örnek davranış
04 Aralık 2019 21:43		 Silah kazasında şehit olan asker toprağa verildi
04 Aralık 2019 20:42
İBB'de işten çıkarılan işçilerin eylemi 100. gününde
04 Aralık 2019 20:38		 Baba oğul 'karaelmas'ı gün yüzüne çıkarıyor
04 Aralık 2019 20:30
Şehit uzman çavuş Özmen son yolculuğuna uğurlandı
04 Aralık 2019 20:26		 Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti
04 Aralık 2019 20:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:59 - Bebeğiniz tüm ihtiyaçlarında %70'e varan indirim23:37 - Lüks minibüs takla attı, aracın sahibi şoföre kızdı23:31 - AK Parti'li Kurtulmuş'tan Ceren Özdemir açıklaması23:26 - Bilinenin aksine soğuk hava kilo verdiriyor23:21 - Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler23:16 - Sağlık personeli, 70 yaşındaki adamı hastanelik etti23:11 - Kargı Kaymakamı, askere gitti23:06 - Başsavcılıktan Selahattin Demirtaş açıklaması23:00 - 15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar22:53 - Mahir Ünal: Çelişki görmüyorum
22:47 - Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi22:41 - Gazetede gördü, devlet desteğiyle tesis sahibi oldu22:36 - Galatasaray'a evinde büyük şok!22:30 - Liselilere üniversite hayatını deneyimleme fırsatı22:23 - Maden ocağının kadınları ekmeğini taştan çıkarıyor22:18 - Hayalini kurduğu lüks otomobili dükkanında sergiliyor22:13 - 'Beyaz altın' sofralar için hazırlanıyor22:08 - 'Anadolu imam hatip liselerinin başarı grafiği yükseliyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vartolu 2
açlık 2
şef 2
Ömer bayram'ın rakibine attığı tokat 2
Farid farjad 1
Appo 4
netflix 1
sosyal deney 2
bulgurlama 2
hiç uğraşamam 3
SON İLANLAR
Çankırı Kızılırmak SYDV Personel Alım İlanı
Yerköy Çiçekdağ Köseli Belediyeleri Atık Su Arıtma Tesisi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam