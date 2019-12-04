Kargı Kaymakamı, askere gitti
Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.
|04 Aralık 2019 23:11
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