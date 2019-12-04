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Kargı Kaymakamı, askere gitti

Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.
 04 Aralık 2019 23:11
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Kargı Kaymakamı, askere gitti

Kargı Kaymakamı Hasan Taş vatani görevini yerine getirmek üzere askere gitti.

Kaymakam Taş'ın üç hafta süreli olarak askerlik yapacağı bu süre zarfında Kargı Kaymakamlığı'na, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan'ın vekalet edeceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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