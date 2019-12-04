AK Parti'li Kurtulmuş'tan Ceren Özdemir açıklaması
AK Parti'li Kurtulmuş: "Yakalanan caninin adalet karşısında gereken cezayı alacağına eminiz ve takipçisi olacağız"
|04 Aralık 2019 23:31
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın takipçisi olacaklarını bildirdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
"Yakalanan caninin adalet karşısında gereken cezayı alacağına eminiz ve takipçisi olacağız." değerlendirmesinde bulunan Kurtulmuş, katil zanlısının yakalanması esnasında yaralanan polislere de şifa diledi.
Öte yandan, Kurtulmuş'un, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir'i telefonla arayarak başsağlığı dilediği de öğrenildi.Saldırıya uğrayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Yeni detaylar ortaya çıktı! Ceren'in katilini ablası görmüş Ordu Valisi: Ceren'i öldüren katil zanlısı suçunu itiraf etti Aile Bakanlığı, Ceren Özdemir davasına müdahil oldu
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