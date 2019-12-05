5 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Cambridge)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sancaktepe'de "Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü" programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Kooperatifler Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumuna katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki heyet, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenecek "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30/14.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maldivlerli mevkidaşı İmran Abdullah ve Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi'yi makamında ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/12.00/18.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti DİSK'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

5- TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2019'da alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım törenine katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye'nin ilk parçacık radyasyonu test altyapısı olma özelliği taşıyan "ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı"nın açılışına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, 2018 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) 177. Olağan Toplantısı Avusturya'da gerçekleştirilecek.

(Viyana)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılacak.

(Bratislava)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla başta başkent olmak üzere ülke genelinde grev ve gösteriler düzenlenecek.

(Paris)

3- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)

GÜNCEL

1- Türk-İş 23. Olağan Genel Kurulu başlayacak.

(Ankara/10.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ordu)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

5- Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.

(Bursa)

6- Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı ikisi tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Adana/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pilevneli Gallery Mecidiyeköy'deki Hafıza Odası Sergisi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/18.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında GMG Kırklarelispor-Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa FK, Altınordu-Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor, Beşiktaş-Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek.

(Kırklareli/13.00/Kayseri/14.30/İzmir/16.30/Rize/18.30/İstanbul/20.45)

2- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sürüyor.

- Organizasyonun üçüncü gününde B Grubu'nda VakıfBank, İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile karşı karşıya gelecek.

(Shaoxing/12.00)

3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, Polonya temsilcisi InvestInTheWest ENEA'yı, B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Kosova'nın Mabetex takımını, D Grubu'nda ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın WBC Enisey ekibini konuk edecek.

(Ankara/İstanbul/19.00/Hatay/18.00)

4- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Çekya temsilcisi Jihostroj'i ağırlayacak.

(İstanbul/18.00)

5- Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İskoçya'nın Glasgow kentinde sürüyor.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.