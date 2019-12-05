Libya ile 'yetki anlaşması' diğer ülkelerin kimyasını bozdu

Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması' mutabakatı ile planları altüst olan çoklu ittifak, anlaşmayı boşa çıkarmak için diplomatik oyunlara başladı. Yunanistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Hafter terör örgütünün siyasi uzantıları, anlaşmayı imzalayan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) meşruiyetini tartışmaya açmak için ardı ardına adımlar atıyor..



ÖNCE YUNANİSTAN SONRA HAFTER

İlk adım Yunanistan'dan geldi. Anlaşmanın imzalandığı güne kadar UMH elçisi ile muhatap olan Atina, Dolmabahçe'de mutabakat muhtırası imzalandıktan sonra U dönüşü yaptı. Önce Libya elçisini tehdit eden Yunanistan, ardından Hafter terör örgütünün siyasi temsilcileriyle diyaloğa geçti. İkinci adımda ise Hafter'in kontrolündeki sözde Temsilciler Meclisi'nin başkanı Akil Salih, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazdı. Mektubunda Türkiye ile imzalanan anlaşmayı kınayan Salih, 3 talepte bulundu:

1-Anlaşma yapılan UMH hükümetinin tanınırlığını geri alın.

2-Hafter kontrolündeki Temsilciler Meclisi Hükümeti'ni tanıyın.

3-Türkiye ile imzalanan anlaşmayı yok sayın.

ONU TANIMA BİZİ TANI

Akil Salih, benzer bir mektubu Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne de gönderdi. Salih, Arap ülkelerinden 'anlaşmayı yok saymalarını' ve 'kendilerini muhatap almalarını' istedi. Hafter'in adamı Salih sadece mektupla da kalmadı. Suudi Arabistan'ın davetiyle Riyad'a giden Salih önce Kral Selman tarafından kabul edildi. Görüşmeye Prens Naif bin Abdulaziz ile Dışişleri Bakanı, Şüra Konseyi Başkanı, Devlet Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Afrika Ülkeleri Devlet Bakanı katıldı. Salih'in Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile de görüşeceği ve atılacak adımlara son şekillerin verileceği iddia edildi.

MISIR DA DEVREYE GİRDİ

Atina ve Hafter cephesinden bu adımlar gelirken, darbeci Sisi'nin yönettiği Mısır da kervana katılmakta gecikmedi. Libya ve Türkiye'ye karşı harekete geçen Kahire, hem Arap Birliği hem de Afrika Birliği'nde lobi yapıyor. Sisi yönetimindeki Mısır, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lideri Fayez el-Sarraj'a baskı yapılarak Ankara ile yaptığı anlaşmadan vazgeçmesinin sağlanmasını istiyor. Kahire'nin Arap, Afrika ve Akdeniz başkentlerine ilettiği mesaj, Türkiye ile el-Sarraj hükümeti arasındaki herhangi bir deniz işbirliği anlaşmasının 'iki egemen devlet arasında bir anlaşma olarak kabul edilemeyeceği' şeklinde oldu.

'TANIMAYIZ' ŞANTAJI

Mısır basınındaki haberlere göre Kahire, Libya lideri el-Sarraj'a "Geçici bir hükümetin başı olarak sınırlı yetki alanının ötesinde herhangi bir anlaşmaya imza atma. Aksi halde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni artık tanımayacağız" mesajı iletti. İsim vermeyen bir Mısır yetkilisi, "Türkiye'nin el-Sarraj üzerindeki artan etkisini izliyoruz ve Türkiye'nin Libya'ya gönderdiği silah ve militanları takip ediyoruz. Kendisiyle bunun hakkında konuştuk. Fakat bu askeri anlaşma ile çok ileri gitti" dedi. BAE ve Suud medyası da Mısır'ınkinden farksız. Haberlere göre BAE ile Suudi Arabistan, Arap ve Afrika ülkeleri nezdinde girişimlerde bulunarak Hafter'in meşruiyetini tanımalarını istiyor.