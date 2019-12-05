Casusluk skandalında yeni perde

Türkiye ile Almanya arasında yeni bir gerileme neden olan 'casus avukat' olayında Berlin'den yeni adımlar geldi. Almanya 'casus avukatın' üzerinde ve ofisindeki dosyalarda adı geçen 70'ten fazla kişiye oturma izni verdi. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Yılmaz S., 17 Eylül'de Ankara'da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştı.

ALMANLARA GİZLİ BİLGİ SERVİS ETTİ

Yılmaz S.'nin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda onlarca dosya ele geçirilmişti. Yapılan soruşturmalarda avukatlık bürosu bulunan S.'nin, özellikle 15 Temmuz'un ardından yasadışı yollarla Avrupa'ya kaçan, gittikleri ülkelerde siyasi sığınma talebinde bulunan FETÖ'cüler ve PKK'lılarla ilgili rapor hazırladığı ortaya çıkmıştı. Casus avukatın tutuklanmasının hemen ardından dosyalarda adları bulunan FETÖ'cü ve PKK'ları kapı kapı dolaşarak uyarak Almanya, geçtiğimiz hafta bir adım daha attı.

TÜM TERÖRİSTLERE KORUMA

Dosyalarda adı geçen PKK ve FETÖ'cülere "Bilgileri Milli İstihbarat teşkilatına geçti" diye oturma/iltica izni verilmeye başlandı. Alman basın yayın organlarına göre, Yılmaz S., üzerinden ele geçirilen dosyalardan olayı 47 ismin bilgilerinin Türkiye'nin eline geçtiği iddia edildi. Avukatın tutuklanmasından bu yana bu 47 kişiden 27'sine 'koruma statüsü' verildi. Avukatta ele geçirilen ancak daha önce başvuruları daha önceden reddedilen 18 kişinin dosyası da yeniden incelendi. Bu kişilere de "tehlikede oldukları" iddiasıyla koruma statüsü sağlandı. Listedeki 2 kişi hakkında her hangi bir tehlike bulunmasa da sınır dışı edilmeyecekleri öne sürüldü.

BİRLİK'İN DOSYASI DA VAR

Avukatta ele geçirilen dosyalar arasında HDP eski Milletvekili Leyla Birlik'in dosyasının da olduğu belirtildi. Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütü adına faaliyette bulunmak' suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan Birlik, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmış, buradan da Almanya'ya gitmişti.