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Parmak izinden 56 bin olay çözüldü

Emniyet ve Jandarmanın parmak izi paylaşımı sayesinde birçok faili meçhul olay aydınlatıldı
 05 Aralık 2019 07:18
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Parmak izinden 56 bin olay çözüldü

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki parmak izi paylaşımı, terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok olayın daha çabuk aydınlatılmasını sağlıyor. Güvenlik birimleri tarafından yürütülen soruşturmalarda en ufak deliller olayın aydınlatılmasında önemli rol oynuyor. Her iki kurumun parmak izi sistemlerinin karşılıklı sorgulamaya açılması sayesinde birçok kilit olay çözüldü. Bugüne kadar 294 bin 966 olaya ait 350 bin 543 olay yeri izi incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 73 bin 692 şüphelinin olayla bağlantısı olduğu tespit edildi. Parmak izi uygulamasıyla 56 bin 946 olayın çözülmesi sağlandı. Söz konusu olaylardan 2 bin 65'i terör, 722'si adam öldürme, 3 bin 735'i uyuşturucu, 44 bin 553 hırsızlık, 8 bin 871'i de diğer suçlar.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından, asayiş olaylarında elde edilen görüntü, fotoğraf ve bilgilerin iller arası daha hızlı paylaşılması amacıyla hazırlanan ve 14 Mayıs'ta faaliyete geçirilen Asayiş Polis Ajandası (SARP) uygulaması da önemli sonuçlar verdi. Şimdiye kadar 32 bin 798 olayın bilgi ve görüntüsünün aktarıldığı uygulama sayesinde 8 bin 906 olay aydınlatıldı.

Ebru Karatosun

Türkiye
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