Yerli e-Posta geliyor
|05 Aralık 2019 07:35
|Yazdır
Verilerin güvenliği konusu son dönemde önemini gittikçe artırırken milyonlarca
kişinin kullandığı e-Posta hizmetlerine yerli ve milli çözüm geliyor. Bir süredir
konuşulan yerli e-Posta projesi 'e-Devlet' üzerinden hayata geçirilecek.
Projeyle kullanıcılar, güvenilir ve 7/24 erişilebilir e-posta hizmeti alacak. e-Devlet altyapısının kullanılacağı sistemde vatandaşlara "@turkiye.gov.tr" uzantılı mail verilecek. Kamu kurumları ve kurumsal şirketler için ise kendi alan adlarını (domain) kullanabilecek. Sistemin altyapı ve bilgi güvenliği PTT tarafından sağlanacak. 'Ulusal Elektronik Posta Sistemi' adı verilen projenin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
RİSKLER EN AZA İNECEK
Söz konusu projeyle kamu kurum ve kuruluşları ile kurumsal şirketlerin e-posta sistemi kurmaları ve bu sistemi sürdürülebilir hale getirmeleri için gerekli maliyetler ve bilgi güvenliği riskleri en aza indirilmiş olacak. Uygulamanın temel amacını bilgilerin dışarıya gitmeden ülke içinde kalması oluşturuyor.
Kamu kurumlarının ve kurumsal şirketlerin, kendi bünyelerinde e-posta sistemleri kur-maları, bu sistemlerin güvenliğini ve 7 gün 24 saat erişilebilir ol-malarını sağlamalarının ayrı bir maliyet oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca bu sistemlerin bilgi güvenliğini sağlamalarının da ayrı bir risk oluşturduğu ifade ediliyor.
Osman Çobanoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye 'entegre güvenlik şemsiyesi'yle korunacak
04 Aralık 2019 21:06
|Uçan arabada seri üretime geçildi...İşte fiyatı
04 Aralık 2019 17:30
|Apple'ın bir açığını buldu, bulduğu açık için Apple'ın teklif ettiği 220 bin doları (1 milyon 262 bin TL) az buldu.
04 Aralık 2019 11:22
|YouTube CEO'su: Netflix ve YouTube çocuklarımızı zehirliyor
03 Aralık 2019 23:04
|Beyşehir'de üretildi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
03 Aralık 2019 15:02
|Denizli'den çıktı, Amerika'nın en çok oynanan oyunları arasına girdi
03 Aralık 2019 13:07
|En iyi iPhone uygulaması ve oyunu açıklandı!
03 Aralık 2019 10:15
|TÜBİTAK'ın yeni buluşu: Uzun ömürlü yoğurt
03 Aralık 2019 08:59
|10 yıl içinde robotlar en yakın arkadaşımız olacak
02 Aralık 2019 23:03
|'SU-35 alıyoruz demek kamuoyunu yanıltıcı olur'
02 Aralık 2019 13:31